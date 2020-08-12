فيديو لدينا الشربيني وهي تركب ظهر عمرو دياب يشعل ضجة واسعة!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أشعل ضجّة واسعة ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب وهو يحمل الفنانة دينا الشربيني على ظهره.

وأظهر المقطع عمرو دياب على إحدى الشواطئ الساحلية في مصر وحوله مجموعة من المصورين وموسيقى خفيفة تشير إلى أن هناك عملا فنيا سيجمع بينهما.

وما عززّ من أمر هذا التساؤل عندما نشر عمرو دياب، صورة عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، جمعته بالعديد من الأصدقاء الذين يتواجد معهم لقضاء عطلته الصيفية في الساحل الشمالي وبينهم الفنانة دينا الشربيني.

وأعلن عمرو دياب عن عمل جديد سيجمعه بمن ظهروا معه في الصورة وسط حديث بشأن مشاركة دينا الشربيني في العمل أم لا، حيث صاحبها عمرو دياب بتعليق قال فيه “أماكن السهر.. قريبا”، ما أوضح أنه يستعد خلال أيام لطرح أغنية جديدة تحمل هذا الاسم.

وكشف مصدر مقرب من دينا الشربيني في تصريح مقتضب أنها ستشارك عمرو دياب لأول مرة في عمل فني حيث تظهر في شكل فتاة “موديل” يستعين بها عمرو دياب لأول مرة، مبينًا أنه تم الانتهاء من تسجيل الأغنية مؤخرًا، على أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.