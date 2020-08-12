رعب بين السعوديات في حائل بعد ضبط طبيبة تجميل “مزيفة” تلاعبت بأجسادهن وهي لا تعرف عن الطب شيء

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة، عقب إعلان السلطات عن ضبط طبيبة تجميل “مزيفة” لا تحمل أي مؤهلات طبية في حائل وتعمل في مركز طبي خاص.

مديرية الشؤون الصحية في منطقة “حائل” بالسعودية أعلنت عن ضبط مقيمة عربية تعمل كطبيبة تجميل في مركز طبي خاص، دون أن تحمل مؤهلات معتمدة رسميا لعملها ذاك.

#صحة_حائل تضبط مقيمة عربية تمارس مهنة الطب بشكل مخالف كطبيبة تجميل بلا مؤهلات معتمدة بأحد المنشآت الصحية الخاصة، وقد تم تحويل المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام.#ادارة_الالتزام pic.twitter.com/13aRkhpC2o — صـ ـحـ ـة حـ ـائـ ـل (@hailhealth) August 11, 2020

وقالت المديرية في بيان لها عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدته (وطن)، إنها ضبطت مقيمة عربية (دون أن تذكر جنسيتها)، تمارس مهنة الطب بأحد المنشآت الصحية الخاصة، بشكل مخالف كطبيبة تجميل، بلا مؤهلات معتمدة رسميا.

وأضافت المديرية أنها قامت بتحويل المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام.

واستنكر العديد من السعوديين خاصة النساء عدم ذكر البيان لاسم المركز الطبي والطبيبة، والتشهير بهم حتى يحذرهم المواطنون ويعرفها النساء اللائي وقعن تحت يديها وتلاعبت بأجسادهن وهي لا تملك أي مؤهلات طبية.

كيف تم السماح لها بمزاولة المهنة ؟!

وكم لها في مزاولة المهنة منذ ان اتت وحتى ايقافها ؟!

ومن هم مرضاها ؟! وماذا يحق لهم ؟! وماذا يحق على المستوصف ؟!

نتمنى منكم الاجابة والتوعية والتثقيف فانتم ابناؤنا ومنا وفينا ، اخبرونا بكل مايتعلق بهذا الخصوص وفي حدود المسموح به .

خصوصا الحقوق. — هــذا حـنــا (@hailiB52) August 12, 2020

والله هالمستوصف كنت حاسه ان دكتوراته كلهم خرطي .. كنت اسوي عندهم ليزر بس وتركتهم ومستحيل اني اسلمهم نفسي باي تجميل غير الليزر والدليل توصف لك كريم غير مصرح وبدون اي منشور او كتابه مكونات عليه وبالخفيه من صديقته اللي بالصيدليه وبسعر غالي مدري وين الرقابه عنها كل هالسنين — optimistic..~🕊 (@OptimisticCosta) August 12, 2020

وليش ماتشهرون فيها عشان الناس تنتبه منها ومن المكان الي تداوم فيه !! 🙂 — △⃒⃘ سَارّه (@Sanareii) August 11, 2020

وكتب أحد النشطاء مستنكرا:”كيف قدرت وتجرأت تعملها ؟! كم لها تشتغل كذا ؟! ومين ضحاياها وكيف حالهم الآن ؟! وماهي العقوبة ؟! عبيد الفلوس اضربوهم بيدٍ من حديد”

كيف قدرت وتجرأت تعملها ؟! كم لها تشتغل كذا ؟! ومين ضحاياها وكيف حالهم الآن ؟! وماهي العقوبة ؟!



"عبيد الفلوس اضربوهم بيدٍ من حديد " — ☕️🎵 (@fozmubarak777) August 11, 2020

وكتبت ناشطة أخرى:”ماستفدنا من الخبر فضح فيها وبالمستوصف”

ماستفدنا من الخبر فضح فيها وبالمستوصف .. — احساس عابر🎸 (@mag00555) August 11, 2020

كما طالب آخرون بمعاقبة أصحاب حسابات شهيرة بسناب شات روجت لهذا المركز والطبيبة.

طيب واللي عمل تغطية لهم بسنابة هل يتم تحويله ؟؟ — سالم الهمزاني (@AlhamazanySalem) August 11, 2020