رعب بين السعوديات في حائل بعد ضبط طبيبة تجميل “مزيفة” تلاعبت بأجسادهن وهي لا تعرف عن الطب شيء
سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة، عقب إعلان السلطات عن ضبط طبيبة تجميل “مزيفة” لا تحمل أي مؤهلات طبية في حائل وتعمل في مركز طبي خاص.
مديرية الشؤون الصحية في منطقة “حائل” بالسعودية أعلنت عن ضبط مقيمة عربية تعمل كطبيبة تجميل في مركز طبي خاص، دون أن تحمل مؤهلات معتمدة رسميا لعملها ذاك.
وقالت المديرية في بيان لها عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدته (وطن)، إنها ضبطت مقيمة عربية (دون أن تذكر جنسيتها)، تمارس مهنة الطب بأحد المنشآت الصحية الخاصة، بشكل مخالف كطبيبة تجميل، بلا مؤهلات معتمدة رسميا.
وأضافت المديرية أنها قامت بتحويل المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام.
واستنكر العديد من السعوديين خاصة النساء عدم ذكر البيان لاسم المركز الطبي والطبيبة، والتشهير بهم حتى يحذرهم المواطنون ويعرفها النساء اللائي وقعن تحت يديها وتلاعبت بأجسادهن وهي لا تملك أي مؤهلات طبية.
وكتب أحد النشطاء مستنكرا:”كيف قدرت وتجرأت تعملها ؟! كم لها تشتغل كذا ؟! ومين ضحاياها وكيف حالهم الآن ؟! وماهي العقوبة ؟! عبيد الفلوس اضربوهم بيدٍ من حديد”
وكتبت ناشطة أخرى:”ماستفدنا من الخبر فضح فيها وبالمستوصف”
كما طالب آخرون بمعاقبة أصحاب حسابات شهيرة بسناب شات روجت لهذا المركز والطبيبة.