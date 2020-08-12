“تعظيم سلام يا جدو”.. “شاهد” اخر ظهور لامير الكويت قبل سفره للعلاج في أمريكا وهذا ما فعله حفيده

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وهو يداعب حفيده على ما يبدو.

ويظهر امير الكويت بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يجلس مُرهقاً وأمامه أحد الأطفال قيل أنه حفيده، ويُحاول الأمير اللعب معه وطلب منه الاقتراب إليه، لكن الطفل ضل يلهو أمام ناظريه فقط.

#صباح_الاحمد_الصباح



اللهم نستودعك أميرنا ووالدنا

بعينك التي لاتنام وارجعه الينا

سالماً معافى ياأرحم الراحمين pic.twitter.com/8j0YuBXQ1M — المحامي صلاح السمحان (@salahalsamhan) August 12, 2020

وفجر الفيديو الذي لم يُذكر تاريخ التقاطه، وقيل أنه آخر ظهور للأمير في البلاد قبل سفره، مشاعر الكويتيين الذين تمنوا عودته سالماً من رحلته العلاجية في الولايات المُتحدة، مؤكدين أن البلاد بدونه وطناً بدون شمس أو نهار.

اللهم ارجعه الينا سالما معافى يارب ♥️وطن النهار شمسه غايبه من دونك يا ابونا الغالي 🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼 pic.twitter.com/1S5a7qtNTs #صباح_الاحمد_الصباح — فاطمه القحطاني 🇰🇼 (@Tg2jitZV2ZSMScJ) August 13, 2020

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يارب تشافيه وتعافيه وتمده بالصحه وتطول بعمره لنا ياااارب🤍🤍🤍🤍🤍#صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/Sx9vLxlnt0 — مّ . (@TM5_0) August 13, 2020

#صباح_الاحمد_الصباح



اسأل الله العظيم ان يشفي والدنا ووالد الجميع



امير الانسانيه

الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ويمن عليه بالصحه والعافيه 🤲 pic.twitter.com/S8gAGHnNno — 🇰🇼وطن النهار🇰🇼 (@kw__23) August 12, 2020

الله يحفظ بوناصر ويقومه بالسلامة ويرده سالم غانم لديرته#صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/Zh7tu0nDyY — جنـرال الخليج (@QATARTEAM) August 12, 2020

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، قد طمأن المجلس على صحة الشيخ صباح الأحمد، وقال إن صحة الأمير تشهد تحسناً ملحوظاً.

ونقل رئيس مجلس الوزراء الكويتي تحيات وتقدير الأمير للجميع على متابعتهم واهتمامهم .

وغادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد (91 عامًا) بلاده، فجر الخميس، إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

قرار توجه أمير الكويت إلى الولايات المتحدة جاء “بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة”.

وقبل سفره للولايات المتحدة، أجرى أمير الكويت، عملية جراحية في الكويت تكللت بالنجاح، ولم تُذكر طبيعة العملية وتفاصيلها.

وكان أُعلن صدور مرسوم بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتا، عقب دخول الأمير الصباح المستشفى لإجراء عملية جراحية للأمير.

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.