هبة غاضبة في عُمان ضد دولة الساحل بعد الإنتقام من المعتقل عبدالله الشامسي .. هل ستتحرك حكومة السلطنة؟

عبّر مغرّدون عمانيون عن غضبهم من تأييد المحكمة الاتحادية العليا في الامارات الحكم بالسجن المؤبد على المعتقل العُماني في سجون الإمارات منذ حوالي عامين عبدالله الشامسي بتهمة التخابر مع قطر ضد الإمارات.

واعتقل عبدالله الشامسي وهو في سن قاصر ووجه القضاء الاماراتي له تهمة التجسس لصالح دولة قطر .

وناشدت والدة عبدالله الشامسي المسؤولين في السلطنة التدخل لدى الجهات المعنية في الامارات للمساهمة في الافراج عن ابنها.

ويعاني عبدالله الشامسي من اضطرابات نفسية، ومع ظروف السجن حاول الإنتحار ووضع حد لحياته.

كما أن عبدالله الشامسي يعيش بكلية واحدة بعد استئصال الثانية نتيجة ورم سرطاني من الدرجة الرابعة .

وسبق أن اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش محاكمة عبدالله الشامسي وسجنه مدى الحياة “محاكمة جائرة”.

وانتقد المغردون مزاعم الإمارات بـ”التسامح” معتبرين أنّ قضية “الشامسي” فضحت تلك الإدعاءات وكشفت زيفها .

وللتضامن مع المعتقل العماني في سجون الإمارات، دشّن عمانيون بموقع تويتر هاشتاغ (#الحريه_لعبدالله_الشامسي)، طالبوا من خلاله بالإفراج الفوري عنه، وانهاء المهزلة القضائية، وعبّروا عن مساندتهم لوالدته .

وفي هذا، قال حساب “الشاهين” العماني الشهير: “محكمة استئناف في دولة يحكمها قانون ساكسونيا تؤيد حكم بالمؤبد على شاب بكلية واحدة وأجهزة داعمة وأدوية بتهمة التخابر مع قطر وهو بعمر ١٧. لم ينتزعوا منه اعترافات. فليس هناك ما يعترف به .وانما اجبر على التوقيع على محضر مشؤوم لئلا يتم اعتقال اخواته والتنكيل بهن. عدالة السماء ستسمو يوماً”.

محكمة استئناف

في دولة يحكمها قانون ساكسونيا

تؤيد حكم بالمؤبد

على شاب بكلية واحدة

وأجهزة داعمة وأدوية

بتهمة التخابر مع قطر

وهو بعمر ١٧

لم ينتزعوا منه اعترافات

فليس هناك ما يعترف به

وانما اجبر على التوقيع

على محضر مشؤوم

لئلا يتم اعتقال اخواته

والتنكيل بهن عدالة السماء

ستسمو يوماً — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲 شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) August 11, 2020

من ناحيته، قال المغرد العماني “سيف النوفلي”: “وا خزياه. حكمت المحكمة العليا بدولة الإمارات الشقيقة بالمؤبد على الشاب العماني عبدالله الشامسي المتهم بالتخابر مع دولة قطر، الدولة العضو في مجلس الشورى التي أصبح القانون الإماراتي بعد الحصار يجرم كل من يتواصل مع اخ او صديق قطري من داخل الإمارات وحكمه مؤبد”.

وا خزياه

حكمت المحكمة العليا بدولة الإمارات الشقيقة بالمؤبد على الشاب العماني عبدالله الشامسي المتهم بالتخابر مع دولة قطر، الدولة العضو في مجلس الشورى التي أصبح القانون الإماراتي بعد الحصار يجرم كل من يتواصل مع اخ او صديق قطري من داخل الإمارات وحكمه مؤبد

#الحرية_لعبدالله_الشامسي pic.twitter.com/QpYV1HYvzz — Saif Alnofli (@saifalnofli9) August 11, 2020

وكتب حساب “أبومستهيل”: “علينا أن نقتنع بشيء: من سجن مواطنيه في أقفاص للحيوانات، ومن أستأجر نيباليين مجرمين كفرة لتعذيب شعبه بالسجون، ومن أستأجر شركات تجسس إسرائيلية لمراقبة شعبه، ومن يتبول على شعبه أثناء التحقيق (كرّمكم الله)، ومن ينتهك عرض من يقبعون بالسجون، لا تستغربوا أن يكونوا مجرمين ضد طفل”.

5️⃣لكن بالنهاية علينا أن نقتنع بشيء

من سجن مواطنيه في أقفاص للحيوانات

ومن أستأجر نيباليين مجرمين كفرة لتعذيب شعبه بالسجون

ومن أستأجر شركات تجسس إسرائيلية لمراقبة شعبه

ومن يتبول على شعبه أثناء التحقيق (كرّمكم الله)

ومن ينتهك عرض من يقبعون بالسجون

لا تستغربوا أن يكونوا مجرمين ضد طفل pic.twitter.com/Pm4zBwkwcB — أبو مستهيل (@abu_musthil) August 11, 2020

أما “رمح البوسعيدي” فكتب: “إنّ الظلم لا يدوم يا #عبدالله_الشامسي ولو كان لهذه الدولة التائهة أدلة وبراهين قاطعة ضد ما نسب إليك من تهم فتأكد بأنَّهم سيذيعونها في إعلامهم المسموم .. ولكن الحساب عند رب العباد يوم العرض والحساب .. وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

إنّ الظلم لا يدوم يا #عبدالله_الشامسي ولو كان لهذه الدولة التائهة أدلة وبراهين قاطعة ضد ما نسب إليك من تهم فتأكد بأنَّهم سيذيعونها في إعلامهم المسموم .. ولكن الحساب عند رب العباد يوم العرض والحساب .. وحسبنا الله ونعم الوكيل. #الحرية_لعبدالله_الشامسي #الامبراطوريه_العمانيه pic.twitter.com/ho9lYWaY6n — رُمــــــح البـــوسعيدي (@Romah_oman_2040) August 11, 2020

حساب “ابوعبدالله -قابوس ارث خالد” فعلق بالقول: “علينا كعمانيين ان نفهم جيدا ان امارات ساحل عمان دويلة غير آمنه لنا و انصح الجميع ان يفكر الف مرة قبل الذهاب إليها .استهداف العمانيين لا ينكره إلا سخيف الفكر و العقل”.

علينا كعمانين ان نفهم جيدا ان امارات ساحل عمان دويلة غير آمنه لنا كعمانين و انصح الجميع ان يفكر الف مرة قبل الذهاب إليها .

استهداف العمانين لا ينكره إلا سخيف الفكر و العقل . pic.twitter.com/upBt27yLPB — ابو عبدالله ( قابوس إرث خالد ) (@wahibi05) August 11, 2020

وانتقد البعض التناقض في منطق القضاء الإماراتي، بالحكم المؤبد على عبدالله الشامسي وهو مريض، وبتهمة مشكوك في أمرها وهي التجسس، والعفو عن البريطاني ماثيو هيدجز والذي اعتقل لذات التهمة وحكمت عليه الإمارات مدى الحياة وافرجت عنه لاحقاً بعد تهديد بريطانيا بتوتير العلاقات بين البلدين.

تناقض في منطق القضاء الإماراتي،بالحكم المؤبد على معتقل عماني قاصر ومريض #عبدالله_الشامسي، وبتهمة مشكوك بأمرها #التجسس، والعفو عن البريطاني #ماثيو_هيدجز والذي اعتقل لذات التهمة! هل هي #المصالح التي تحكم أم أن #القضاء من يحكم؟ #الحرية_لعبدالله_الشامسي #نحن_الكاذبون pic.twitter.com/Y5t3sQTiDe — نحن الكاذبون (@kathbooon) August 11, 2020

وشارك مغرّدون إماراتيون أحرار وعرب في حملة التضامن مع عبدالله الشامسي.

وقال المعارض الإماراتي البارز حمد الشامسي: “: محاكمة المواطن العماني عبدالله الشامسي هي محاكمة جائرة بسبب ما تعرض له عبدالله من انتهاكات الاجراءات القانونية”.

قالت @hrw_ar : محاكمة المواطن العماني عبدالله الشامسي هي محاكمة جائرة بسبب ما تعرض له عبدالله من انتهاكات الاجراءات القانونية #الحرية_لعبدالله_الشامسي https://t.co/7xT1Y9Qynj — حمد الشامسي (@ALshamsi789) August 11, 2020

وقال الناشط الحقوقي الإماراتي ابراهيم آل حرم: “حتى تعرف أن من يدير الأمر في الإمارات مختل وغير سوي تابع قضية عبدالله الشامسي .. شاب صغير لاينتمي لأي جماعة أو حزب لديه أمراض نفسية وأمراض جسدية ولايوجد أي دليل يدينه ومع هذا يحكم عليه بالمؤبد!”.

حتى تعرف أن من يدير الأمر في الإمارات مختل وغير سوي تابع قضية #عبدالله_الشامسي ..

شاب صغير لاينتمي لأي جماعة أو حزب لديه أمراض نفسية وأمراض جسدية ولايوجد أي دليل يدينه ومع هذا يحكم عليه بالمؤبد!#الحرية_لعبدالله_الشامسي — إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) August 11, 2020

أما الناشط الحقوقي والمعارض الإماراتي عبدالله الطويل فطالب سفارة عمان في ابوظبي ووزارة الخارجية متابعة ابنهم عبدالله الشامسي مؤكداً أنه يعيش في حالة لايعلمها إلا الله، داعياً الشعب العماني لأن يتحرك في اقرب وقت: “لا تنسوا ابنائكم، لاتكونوا ضعفاء الآن وقد سطر التاريخ قوتكم وفقكم الله اشقائنا”.

على سفارة #عمان في #ابوظبي ووزارة الخارجية متابعة ابنهم #عبدالله_الشامسي فهو يعيش في حالة لايعلمها إلا الله، الشعب العماني يترقب تحرك في اقرب وقت، لا تنسوا ابنائكم، لاتكونوا ضعفاء الآن وقد سطر التاريخ قوتكم وفقكم الله اشقائنا @OmanEmb_Ad @MofaOman #الحرية_لعبدالله_الشامسي — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) August 11, 2020

يشار الى انّ والدة المعتقل العماني، عبد الله الشامسي، ناشدت سلطان عمان هيثم بن طارق بالتدخل في قضية ابنها المحكوم بالمؤبد رغم صغر سنه.