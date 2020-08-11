مي العيدان تفضح “زوج الفاشينستا المُتحرش”: “كلام شهاب حقيقي وهذا ما كان يفعله في المعارض”!

وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان رسالة صارمة إلى زوج أحد الفاشينستات، والذي تحدث عنه نجم السوشيال ميديا الإيراني شهاب غفوري، وقال إنه يُطارد الفتيات الشهيرات ويطلب مساعدته في ذلك، وآخرهم كانت الفاشينستا الكويتية سارة الكندري.

وقالت مي العيدان في رسالتها المصورة والتي رصدتها “وطن”: “أريد التحدث عن الفيلم الذي حدث بين شهاب وأحمداني وسارة، أنا أراه فيلم وهابط جداً، ومعروف بدايته ونهايته”.

وتابعت العيدان: “ولكني أتمنى أن أفهم ماقصة زوج الفاشينستا الذي يدور على كل المشهورات يريد أن يتعرف عليهم وينشئ علاقة معهم؟ إذا كانت زوجتك لا تملأ عينك قوم بتطليقها، وتزوج فاشينستا أخرى بالحلال لتملأ عينك”.

واستطردت مي رسالتها إلى زوج الفاشينستا المجهول: “وإذا لم ترد تطليقها، تزوج أخرى فالشرع حلل أربعة”.

وكشف مي العيدان أن كلام شهاب حقيقي، وأنها تعلم هوية زوج الفاشينستا المُتحرش، وقالت: “للعلم كلام شهاب صحيح، لأننا نراه في بعض المعارض وهو فقط ينظر إلى النساء ويتحرش بهن، ولكن لأن النسرة معه فهو خائف، خاصة أنها ولية نعمته”.

وأضافت: “زوجته تعلم ذلك، ولا يوجد امرأة لا تعرف سلوك زوجها وعيوبه، وهو يعشق النقود ونسونجي، وينظر إلى الفتيات نظرة جريئة إباحية”.

وكان شهاب قد نفذ وعده بالكشف عن فضائح بحوزته لبعض المشاهير في الكويت بعد ترحيله إلى بلاده من قبل السلطات الأمنية في الكويت.

وخرج “شهاب” بفيديو ألمح خلاله إلى تورط نجمة السوشيال ميديا الكويتية الدكتورة خلود، وزوجها الأردني أمين، في فضيحة غسيل الأموال، وفضائح أخرى، وقال موجهاً كلامه لأمين: “لماذا تعزم أصدقائك في شاليه، وتكون زوجتك موجودة؟ لماذا تتصور من ناحية واحدة فقط وتحرص ألا تظهر الناحية الأخرى؟”.

وتابع شهاب: “ولماذا حين تذهب إلى اليخت، تأخذ لقطة سريعة وتحط استغفر الله أمور غير قانونية، وخمر وثلاث بنات، وحين تتصل بك زوجتك، تُخبرها أنك مع أصدقائك، والفتيات حولك يلتقطن الصور، كنت أعلم”.

شهاب ملح الانستقرام يفجر مفاجاة من العيار الثقيل "ويقوم بفضح امين وخلود عبر السناب ويقوم بحذف الفيديوهات بعد تهديد من امين وخلود #يتبع pic.twitter.com/OECatJU18B — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) July 23, 2020

واستمر شهاب في سرد الفضائح: “لماذا حين أذهب لعمل إعلان مع فتاة، تتصل بي وتطلب مني رؤيتها ورقمها، ولدي تسجيل صوتي بذلك، ولكن سيكون هناك طلاق إذا نشرته، وكل ما أتيت لمنزلكم لا تقدمون لي القهوة والماء، فقط شيشة رغم أنني لا أتناولها”.

وألمح شهاب إلى تورط أمين وخلود في غسيل الأموال، قائلاً: “اتفقت مع زوجتك على الاختفاء شهرين دون أنشطة، لأن العين علينا، لماذا لم تقف معي؟ وقفت معك كثيراً بعدما توسلت إلي بأن أحضر لك إعلان، رغم أن صاحب المطعم لا يريدك، لأنه لا يوجد مردود من وراء إعلانك، لأن متابعينك وهميين وأعلم من يقف وراءه”.

ومن ضمن سلسلة الأسرار التي وعد بفضحها، كشف “شهاب” أن أحد المشاهير طلب منه رقم الفاشينستا الكويتية سارة الكندري لإقامة علاقة معها.

وقال شهاب بفيديو عبر “سناب شات”: “كل ما تصور سارة جسمها أو أنا أصورها، كان يتخرفن ويتصل علي ويقولي شهاب عادي عند زوجها لو كلمتها؟ أو أعطها رقمي وخلها تكلمني من وراء زوجها، وهو زوج ممثلة مشهورة”.

ونشر شهاب الفيديو الذي قام به أحد المشاهير بالاتصال به من أجل إقامة علاقة مع سارة الكندري، وكتب: “أحمد تعال الحق عندي تسجيل صوته وهو يقول ضبطني فيها”.

وقام شهاب بالاتصال على أحمد وسارة أمام الجمهور، واللذان هدداه بدورهما بالقدوم إلى إيران للانتقام منه بسبب ما يفعله، قائلين له: “هذا جزاء وقفتنا معك، وهذا آخر المعروف؟”.

وكانت سارة الكندري قد أعلنت عن اعتزالها السوشيال ميديا بسبب هذا الفيديو الذي نشره شهاب.

سارة الكندري تقرر الاعتزال بسبب غيرة زوجها "احمداني" بسبب تصريح شهاب الذي اغضب احمداني وسارة الكندري تناشد المتابعين بمراسلة احمداني للعفو عنها "لانها ما تقدر تعيش بدونكم وتعلقت في المتابعين" pic.twitter.com/jChNdhNk4W — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) August 3, 2020

وقال شهاب إنه لديه صور وفيديوهات تثبت كلامه وسوف ينشر فضائح وأفعال غير لائقة لهؤلاء المشاهير.

ويبدو أن شهاب أقدم على هذه الخطوة خصوصا مع شعوره بعدم الملاحقة القانونية لما قد ينشره كونه متواجد خارج الكويت حاليًا.