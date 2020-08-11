مجلس الوزراء الكويتي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ”أمير الانسانية” ويزف هذه البشرى السارة

كشف مجلس الوزراء الكويتي، تفاصيل الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، والذي يخضع للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً استقرار حالته الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح.

ووفق صحيفة “القبس” الكويتية، فقد أحاط رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بالحالة الصحية المستقرة لحضرة صاحب السمو الأمير، وبالتحسن الإيجابي الذي تشهده حالة امير الكويت.

وأضافت الصحيفة، أن مجلس الوزراء “عبر عن بالغ ارتياحه واطمئنانه، سائلاً المولى عز وجل أن يمن على سموه بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافية، وأن يعيده إلى أرض الوطن في القريب العاجل”.

وفي 27 يوليو الماضي، أعلنت الحكومة الكويتية أن الشيخ صباح، الذي يحكم الكويت منذ عام 2006، وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج الطبي، وأنه في حالة مستقرة.

ويتولى ولي العهد الشيخ نواف الصباح صلاحيات بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد بشكل مؤقت، بعد دخول الشيخ صباح إلى المستشفى، قبل أن يغادر متوجهاً إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه بعد جراحة أجراها مطلع الأسبوع الماضي، بحسب ما نشره الديوان الأميري.

وكلف أمير الكويت، في 25 يوليو، وليَّ العهد بعض مهام الأمير الدستورية بصورة مؤقتة، قبل أن يُعلن الديوان الأميري في اليوم التالي إجراء الشيخ صباح “عملية جراحية تكللت بالنجاح”.

ويبلغ الشيخ صباح من العمر 91 عاماً، وهو الحاكم الخامس للكويت بعد استقلالها عام 1961، وتسلَّم مقاليد الحكم عام 2006.

وكان الشيخ صباح الأحمد قد أمضى 4 عقود من الزمن وزيراً للخارجية، قبل أن يترأس الحكومة عام 2003، حيث ظل في المنصب إلى حين تنصيبه أميراً.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إن الأخبار الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح “مطمئنة”، معرباً عن أمله في أن يعود الأمير إلى بلاده سريعاً.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين إنه استقبل السفيرة الأمريكية، ألينا رومانوسكي، في البرلمان في وقت سابق الأحد، ونقل لها تقدير البرلمان الكويتي لما قامت به الرئاسة الأمريكية من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل الأمير، مضيفاً أنه سلّمها رسالة من مجلس الأمة.

وأوضح رئيس مجلس الأمة أنه التقى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي يقوم ببعض المهام الدستورية للأمير في الوقت الراهن، قائلاً إنه استمع إلى توجيهاته ودعمه وتأكيده على تعزيز دولة المؤسسات وأهمية البرلمان.

ولفت إلى أن ولي العهد سيلتقي بمكتب مجلس الأمة، الأربعاء المقبل، لعرض بعض نصائحه وتوجيهاته.