كلمة “غير لائقة” من كويتية لابن شقيقها دفعته لعمل دنيء معها وما حدث صادم!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة غضب واسعة، عقب تداول تفاصيل حادث صادم لشاب كويتي أقدم على طعن عمته في ظهرها بسبب كلمة غير لائقة قالتها له، وفق شهادته في التحقيقات.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “الأنباء” الكويتية، فقد سجلت قضية طعن شاب كويتي من مواليد 1996 لشقيقة والده في منطقة الظهر باعتبارها “شروع في القتل” وبتصنيف جنايات.

فيما قال المتهم في إفاداته وتبريره للجريمة ان عمته تناديه بكلمة غير لائقة رغم انه طلب منها عدة مرات عدم قول ذلك.

واشارت الصحيفة المحلية إلى أنه تم أخذ عينة من الشاب لنقلها للأدلة الجنائية للاشتباه في أنه في حالة غير طبيعية.

ونقلت “الأنباء” عن مصدر أمني أن عمليات وزارة الداخلية تلقت قبل أيام بلاغا يفيد بتعرض سيدة كويتية للطعن في منطقة الظهر.

وبانتقال رجال الامن تبين أن المجني عليها مصابة بعدة طعنات أغلبها بسيطة.

وخلال قيام رجال الأمن بمعاينة موقع الجريمة تم الابلاغ عن قيام المتهم بتسليم نفسه وأداة الجريمة، حيث أقر بأنه أقدم على طعن عمته لاعتيادها التحدث معه بأسلوب غير لائق.

هذا وتم احتجازه تمهيدا لإحالته إلى النيابة حتى يتم الوقوف بشكل دقيق على حالة المجني عليها.