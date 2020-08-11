كاتب سعودي يدعو لطرد عُمان من مجلس التعاون الخليجي ويهاجم سياسة السلطنة: “أثبتت فشلها”

عاد الكاتب السعودي خالد الزعتر لإثارة غضب العمانيين من جديد، بتطاوله على رموز السلطنة ومهاجمة عمان وسياسة الحياد التي تنتهجها في التعامل مع مختلف الملفات الإقليميّة والدوليّة، ولعبها دور الوسيط فيها.

هذه المرة تخطى “الزعتر” كل الحدود وطالب ضمنيا دون تصريح بطرد سلطنة عُمان من مجلس التعاون الخليجي، بسبب سياسة الحياد التي تنتهجها زاعما أن هذه السياسة أثبتت فشلها.

ودون الكاتب السعودي المقرب من نظام ابن سلمان في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”في ظل استمرار بعض الدول للتغريد خارج السرب، وإنتاج البعض سياسة الحياد إتجاه حتى القضايا التي تمس الأمن القومي الخليجي، المرحلة تفرض تفكيك التعاون الخليجي وتأسيس مجلس يضم فقط الدول الفاعلة وليس التي تشكل عبئ على المنظومة الخليجية”

في ظل إستمرار بعض الدول للتغريد خارج السرب ، وإنتاج البعض سياسة الحياد إتجاه حتى القضايا التي تمس الأمن القومي الخليجي ، المرحلة تفرض تفكيك التعاون الخليجي وتأسيس مجلس يضم فقط الدول الفاعله وليس التي تشكل عبئ على المنظومة الخليجية ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) August 11, 2020

ولمز الكاتب الزعتر سياسة الحياد العُمانية صراحة بتعليقه على كتاب “فلسفة الحياد العُماني.. إجابات الماضي عن أسئلة المستقبل” الذي طرحته مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر.

ويبحث الكتاب الوقائع التاريخية التي تثبت أن التزام السلطنة بدبلوماسيتها الواقعية وحيادها الإيجابي حقق لها الكثير من المكاسب على مدار نصف قرن.

#أصدارات_حديثة

#فلسفة_الحياد_العماني تحت عنوان " فلسفة الحياد العُماني.. إجابات الماضي عن أسئلة المستقبل" الرؤيا للصحافة والنشر تصدر كتابًا يبحث الوقائع التاريخية التي تثبت أن التزام السلطنة بدبلوماسيتها الواقعية وحيادها الإيجابي حقق لها الكثير من المكاسب على مدار نصف قرن. pic.twitter.com/z7GeIoWywv — مكتبة ذواقة (@ThawaqaBookshop) August 11, 2020

إلا أن خالد الزعتر هاجم الكتاب وحاول التقليل منه بالقول:”لم اقرأ الكتاب الذي طرحته مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر العمانية بعنوان “فلسفة الحياد العماني .. إجابات الماضي عن أسئلة المستقبل”، لكن لدى يقين بأنه لن يكون هادفاًَ فهو عبارة عن إستعادة الكلام القديم بثوب جديد ومحاولة تجميل سياسة الحياد التي أثبتت فشلها”

لم اقرأ الكتاب الذي طرحته مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر العمانية بعنوان "فلسفة الحياد العماني .. إجابات الماضي عن أسئلة المستقبل"، لكن لدى يقين بأنه لن يكون هادفاًَ فهو عبارة عن إستعادة الكلام القديم بثوب جديد ومحاولة تجميل سياسة الحياد التي أثبتت فشلها ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) August 11, 2020

وينشط “الزعتر” هو ومجموعة أقلام سعودية أخرى منذ فترة في مهاجمة سلطنة عُمان والسطان هيثم بن طارق، ومن قبله الراحل قابوس بن سعيد، ومحاولة شيطنة السلطنة عبر أكاذيب وافتراءات مزعومة بسبب موقف القيادة العُمانية الحيادي من أزمة قطر وحرب اليمن.