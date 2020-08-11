في الكويت .. جثتان إحداهما معلقة على شجرة والثانية مشنوقة بحبل تثيران الرعب وهذه قصتهما

في حادثين منفصلين، أفادت صحيفة كويتية بالعثور على جثتين إحداهما معلقة على شجرة والثانية لوافد شنق نفسه بحبل.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “الراي” المحلية، فقد ورد بلاغ لعمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود شخص معلق بحبل مربوط بشجرة في منطقة المهبولة.

وتبين للأمن أن الواقعة “انتحار”، وجار إبلاغ النيابة العامة.

وفي الحادث الثاني، أبلغ مواطن يقيم بمنطقة جابر العلي المخفر بأن سائق منزله وهو من الجنسية الهندية قام بشنق نفسه بحبل داخل غرفته الجانبية في المنزل.

وانتقل رجال الامن إلى المنزل وتم اتخاذ اللازم وإبلاغ النيابة والادلة الجنائية.