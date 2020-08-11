“فيديو” يدعو للمثلية والشذوذ يستفز القطريين ويثير موجة غضب واسعة في الدوحة ومطالبة بتدخل عاجل

شن ناشطون هجوماً كبيراً على قناة “بي جونيور” التابعة لمجموعة “بي إن” القطرية؛ وذلك بعد عرضها مقطعاً من فيلم كارتوني يروج للشذوذ وزواج المثليين.

🔴 مجموعة beIN تروج للشذوذ في قناة بي ان جونيور المخصصة للاطفال !! pic.twitter.com/sJAuqXAcn8 — TV News🇸🇦 (@TVNews_AR) August 9, 2020

وتصدر وسم “#بي_جونيور_تدعو_للشذوذ” بعد بث القناة التابعة لمجموعة قنوات “بي إن” القطرية، مشهد كارتوني للأطفال حمل إيحاءات جنسية وترويج للشذوذ الجنسي والمثلية.

غير مقبول أبداً ماعُرض في القناه ونحن نرفض التطبيع مع الشذوذ رفضاً باتاً، هذه مسؤلية ستقع على عاتقكم يوم لاينفع مالاً ولا بنون ونحن من واجبنا ان نقف ضد ماعُرض ونطالب باعتذار رسمي ومراقبة كل مايعرض على قنواتكم وخصوصا قنوات الاطفال #بي_جونيور_تدعو_للشذوذ — حمد سعد الجاسم (@HamadAlJassim7) August 9, 2020

ويظهر في المقطع على ما يبدو أشكال متعددة من علاقات الزواج، بعضها بين رجل وامرأة، وآخر بين شاب على كرسي متحرك وفتاة، وثالث بين فتاتين، ويظهر على ملابسهم ألوان قوس قزح التي عادة ما يتخذها الشواذ شعارًا لهم.

وظهرت عبر الوسم ردود فعل غاضبة للقطريين الذين طالبوا إدارة القناة بتدخل عاجل، لوقف هذا الأمر مؤكدين أن مثل هذه القنوات خطر على الأطفال والأسرة وتبث ثقافة مخالفة للدين الإسلامي وتعاليمه.

ما عرض على قناة الأطفال ليس مجرد هفوة ولا يمكننا تقبله كأي غلطة أمر يعد محرم ومنهي عنه شرعاً بل ومن الكبائر لا تهاون فيه ولا بُعد نظر ولا ينبغي الخوض فيه أصلاً لإبداء الرأي والرأي الآخر

أمر لا ينبغي أن يمر بدون محاسبة المسؤول أو معاقبته#بي_جونيور_تدعو_للشذوذ — نادية (@N220270) August 9, 2020

توضيح لما تم بثه في قناة #بي_جونيور_تدعو_للشذوذ

تم ايقاف البرنامج وبيتم التحقيق اليوم في هذا التجاوز

كل السكر للأخوان في👇🏻@beINSPORTS pic.twitter.com/wxVsGuHwk6 — عبدالله العنزي (@ALENAZI_ABDULLA) August 9, 2020

وكتب اللاعب السابق بمنتخب قطر عادل لامي الدهيِّم مستنكرا:”لن يرضى بهذا السفه ذو مروءة ولن نقبله من be junior #قنوات_بي_ان #بي_جونيور شاهدت المقطع 10 مرات ولا زلت مصدوم، هل في رد من”

لن يرضى بهذا السفه ذو مروءة ولن نقبله من be junior #قنوات_بي_ان #بي_جونيور @ramotari شاهدت المقطع 10 مرات ولا زلت مصدوم

هل في رد من @beINMEDIAGROUP https://t.co/vbI9cusANy — عادل لامي الدهيِّم (@LAmy_7) August 9, 2020

بينما كتب الشيخ عبدالرحمن النصار:”الأخوة في مجموعة بي إن سبورت .. هذه القناة تروج للمثلية وليست مجرد سقطة ، وشعار الشذوذ يضعونه على اسم قناتهم كما في الصورة .. ونأمل منكم إخراجها من قائمة القنوات .. وأملنا فيكم كبير”

ومن جهتها، فتحت مجموعة قنوات “بي إن” القطرية (beIN MEDIA GROUP)، تحقيقًا داخليًّا مفصلًا حول واقعة بثّ محتوى من إنتاج إحدى الشركات العالمية على قناتها المخصصة للأطفال، بعد الضجة الكبيرة.

وجاء فتح التحقيق من قبل المجموعة، بعد توارد العديد من الشكاوي بأن المحتوى يرّوج للشذوذ الجنسي، وبأن ذلك يفسد أخلاق الأطفال وميولهم الجنسي.

وأكّدت أنها اتخذت إجراءات فورية لإزالة هذا المحتوى بشكل كلي، وضمان توافق جميع البرامج مع السياسات التحريرية والأعراف والقيم النبيلة لقنوات (beIN).