“عجزت أفهم.. لكن هذا قضاء الله وقدره” .. روان بن حسين تفضح خادمتها بعدما غدرت بها وطليقها ثمّ هربت!

اشتكت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين من غدر خادمتها وطليقها بها كاشفةً عمّا فعلته الخادمة قبل هروبها.

وقالت روان بن حسين في فيديو نشرته عبر “سناب شات” إنّ عدّة مخالفات تراكمت على خادمتها منذ عدة اشهر، وحتى تصبح على كفالتها، يجب دفع الغرامات عنها والبالغة 28 ألف درهم، وإلا يتم ترحيلها.

وأشارت إلى أن والدتها وابنتها أحببن الخادمة، وبالفعل دفعت “روان” الغرامات عن خادمتها واجرت تسوية وضع لها، لكنّ الخادمة غدرت بها وهربت .

وقالت وهي تشير الى جبهتها: “هل مكتوب هنا (انا غبية استغلوني) .. والله ما انا عارفة .. يمكن انا حظي هكذا في الدنيا (قليلة حظ) .. عجزت أفهم! .. لكن هذا قضاء الله وقدره”.

وكانت روان بن حسين كشفت مؤخراً عن انفصالها عن الليبي يوسف المقريف وقالت إنه تسبب لها بفيروس HPV16 الجنسي، بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات.

وكشفت روان بن حسين أن زوجها يوسف المقيرفي قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.

وكتبت: “لقد جعلني مصابة بالانفصام، كنت حامل في الشهر الثامن حين رأيت زوجي يُرسل صورة عضوه الذكري لفتيات قاصرات”.