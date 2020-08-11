ظهرن متبرجات.. “شاهد” سعوديات يثرن موجة غضب واسعة بما فعلنه للترويج لمطعم بمكة!

أثار إعلان تجاري لأحد مطاعم “الشاورما” في مكة المكرمة، جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فتاتان بالإعلان المتداول والذي رصدته “وطن”، بدون حجاب، وبمكياج كامل، وركزت اللقطات على أجسادهن وتعابير وجوههن، وليس على الطعام، وهو ما أثار غضباً واسعاً بين المغردين.

فكتب أحمد المزيني: “بدأت موضة استغلال النساء “للاستعراض” كأنهم سلع لجذب الزبائن ليت البلدية تقفل المحل قبل ما يفتح”.

إعلان مطعم شاورما في مكة …



بدأت موضة استغلال النساء "للاستعراض" كأنهم سلع لجذب الزباين



ليت البلدية تقفل المحل قبل لايفتح pic.twitter.com/98eHGn2Hmu pic.twitter.com/77oWyG7xYN — ﮼احمد ﮼المزيني (@AhmadMakkah1) August 11, 2020

وطالب مروان البلدية بإغلاقه قبل الافتتاح، وعلق قائلاً: “إعلان مطعم شاورما في مكة … بدأت موضة استغلال النساء “للاستعراض” كأنهم سلع لجذب الزباين ليت البلدية تقفل المحل قبل لايفتح”.

إعلان مطعم شاورما في مكة …



بدأت موضة استغلال النساء "للاستعراض" كأنهم سلع لجذب الزباين



ليت البلدية تقفل المحل قبل لايفتح pic.twitter.com/sK6mNSndHd — مروان (@iM2rrx) August 11, 2020

وكشف ابراهيم أن استغلال الفتيات لا يقف إلى هذا الحد، وكتب: “وقفت على المطاعم حتى الكافيهات كذا يجيبون 4 او 5 بنات و يوزعهم في زوايا الكافي و تشوفهم متكشخين و حاطين فل ميك اب عشان يجيبون الزباين و يوزعون ابتسامات لك عشان تطلب اكثر و اكثر”.

وقفت على المطاعم حتى الكافيهات كذا يجيبون 4 او 5 بنات و يوزعهم في زوايا الكافي و تشوفهم متكشخين و حاطين فل ميك اب عشان يجيبون الزباين و يوزعون ابتسامات لك عشان تطلب اكثر و اكثر — ابراهــيم ،، (@ebrahum_8) August 11, 2020

ونوه آخر إلى عدم استطراق الإعلان لنوعية الطعام والقائمة، وكتب: “إعلان مطعم شاورما في مكة المكرمة يثير ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي لأنه يهدف إلى جذب الزبائن الرجال والمراهقين من خلال البنات، والدليل أن محتوى الإعلان التجاري لم يتطرق إلى قائمة الطعام ونوعية الأكل ولكن ركز على استعراض الفتيات فقط!”.

إعلان مطعم شاورما في مكة المكرمة يثير ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي لأنه يهدف إلى جذب الزبائن الرجال والمراهقين من خلال البنات، والدليل أن محتوى الإعلان التجاري لم يتطرق إلى قائمة الطعام ونوعية الأكل ولكن ركز على استعراض الفتيات فقط! pic.twitter.com/5wtUiEHyBQ — The Gulf Portal News (@TheGulfPortal) August 11, 2020

إعلان مطعم شاورما في مكة يا جماعه …



بدأت موضة استغلال النساء "للاستعراض" كأنهم سلع لجذب الزبائن و شغل قواده في مكه



#مملكة_الداشر

#الدب_الداشر #سلحان

pic.twitter.com/Se7iSoFUi8 — إحمد الله يا عبدالله (@Archishow55) August 11, 2020

وسبق أن فجر مقطع فيديو في أحد المقاهي بالسعودية، موجة جدل أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور غير لائق للفتيات داخله.

وظهر بالفيديو آنذاك، لحظة وصول شاب إلى المقهى بسيارته، فيجد فتاة ترتدي عباءة مفتوحة وتحتها تيشرت يكشف صدرها، وبنطال، وتكشف شعرها بالكامل، تأتي ناحيته قبل وصوله، وتُخبره بدلع: “لدينا عصير فراولة وشاي كرك”.

مقهى في السعودية يثير الجدل pic.twitter.com/rVdg4IQqWB — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) August 4, 2020

وأثار المقطع غضب المغردين الذين رأوا أن مصطلح “مرقص” أدق وصفاً للمكان من “مقهى.

كذلك، انتشر فيديو عبر “تيك توك”، لفتيات سعوديات يرتدين عباءات ونقاب، يعملن كنادلات في مطعم، وتُقدم إحداهن المشروبات لمجموعة شباب سعوديين.

من يرضى ان تكون زوجته أو بنته أو اخته بهذا الموقف..؟!

مؤسف جدا أن تتحول بنات الحرمين إلى عاملات في مطاعم

مخجل أن تكون نساء أغنى بلد نفطي مقهويات



أتمنى ألا تكون مضطرة لهذا العمل ولم تدفعها الحاجة والفاقة لمثل هذا العمل

#افتتاح_مقاهي_الشيشه pic.twitter.com/vsgbRQwn66 — ا لــ ـتــ ـفــ ـريــ ـط (@TAFRIT_KSA) July 26, 2020

ورأى الناشطون الغاضبون أن ما يحدث هو نتيجة لسياسات الملك سلمان ونجله، والانفتاح الاجتماعي الذي يدعو له، خاصة فيما يخص جانب النساء.