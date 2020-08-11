ظهرن متبرجات.. “شاهد” سعوديات يثرن موجة غضب واسعة بما فعلنه للترويج لمطعم بمكة!

أثار إعلان تجاري لأحد مطاعم “الشاورما” في مكة المكرمة، جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت فتاتان بالإعلان المتداول والذي رصدته “وطن”، بدون حجاب، وبمكياج كامل، وركزت اللقطات على أجسادهن وتعابير وجوههن، وليس على الطعام، وهو ما أثار غضباً واسعاً بين المغردين.
فكتب أحمد المزيني: “بدأت موضة استغلال النساء “للاستعراض” كأنهم سلع لجذب الزبائن ليت البلدية تقفل المحل قبل ما يفتح”.
وطالب مروان البلدية بإغلاقه قبل الافتتاح، وعلق قائلاً: “إعلان مطعم شاورما في مكة … بدأت موضة استغلال النساء “للاستعراض” كأنهم سلع لجذب الزباين ليت البلدية تقفل المحل قبل لايفتح”.
وكشف ابراهيم أن استغلال الفتيات لا يقف إلى هذا الحد، وكتب: “وقفت على المطاعم حتى الكافيهات كذا يجيبون 4 او 5 بنات و يوزعهم في زوايا الكافي و تشوفهم متكشخين و حاطين فل ميك اب عشان يجيبون الزباين و يوزعون ابتسامات لك عشان تطلب اكثر و اكثر”.
ونوه آخر إلى عدم استطراق الإعلان لنوعية الطعام والقائمة، وكتب: “إعلان مطعم شاورما في مكة المكرمة يثير ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي لأنه يهدف إلى جذب الزبائن الرجال والمراهقين من خلال البنات، والدليل أن محتوى الإعلان التجاري لم يتطرق إلى قائمة الطعام ونوعية الأكل ولكن ركز على استعراض الفتيات فقط!”.
وسبق أن فجر مقطع فيديو في أحد المقاهي بالسعودية، موجة جدل أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور غير لائق للفتيات داخله.
وظهر بالفيديو آنذاك، لحظة وصول شاب إلى المقهى بسيارته، فيجد فتاة ترتدي عباءة مفتوحة وتحتها تيشرت يكشف صدرها، وبنطال، وتكشف شعرها بالكامل، تأتي ناحيته قبل وصوله، وتُخبره بدلع: “لدينا عصير فراولة وشاي كرك”.
وأثار المقطع غضب المغردين الذين رأوا أن مصطلح “مرقص” أدق وصفاً للمكان من “مقهى.
كذلك، انتشر فيديو عبر “تيك توك”، لفتيات سعوديات يرتدين عباءات ونقاب، يعملن كنادلات في مطعم، وتُقدم إحداهن المشروبات لمجموعة شباب سعوديين.
ورأى الناشطون الغاضبون أن ما يحدث هو نتيجة لسياسات الملك سلمان ونجله، والانفتاح الاجتماعي الذي يدعو له، خاصة فيما يخص جانب النساء.