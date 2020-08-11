بعدما طالبت بـ”مُخلّص شبه السيسي” لإنقاذ لبنان.. “شاهد” مادلين طبر تنهار على الهواء وتشهق بالبكاء

عادت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، لإثارة الجدل مجددا عقب ظهورها منهارة وتبكي على الهواء بسبب تفجير مرفأ بيروت الكارثي، وذلك عقب أيام من مطالبتها بأن يحكم لبنان شخص مثل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الذي شبته بـ”المُخلص” لإنقاذ لبنان.

وعلى الهواء مباشرة عبر شاشة قناة “ten” المصرية دخلت مادلين في نوبة بكاء بعد أحداث مرفأ بيروت الأخيرة، لتؤكد أن الكارثة كبيرة للغاية على الجميع وفرضت نفسها على الساحة العربية والدولية.

“مادلين” قالت وهي تبكي بحرقة “مفيش حد في مصر مقدمش ليا واجب العزاء”، مطالبة المشاهدين أن يسامحوها على بكائها بهستريا، واصفة انفجار مرفأ بيروت بالصعب للغاية حيث دمر نصف بيروت، وأكدت أن وكالات الأنباء اعتبرت انفجار بيروت ثاني أكبر انفجار بعد انفجار هيروشيما.

وتابعت الفنانة اللبنانية “أنا حزينة للغاية لدينا أكثر من 300 ألف بني أدم في الشارع، فضلا عن الأشلاء التي لم يتعرف عليها”.

وأضافت:”فيه ناس موجودة تحت الأنقاض حتى الآن، والمستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب هذا القدر من المصابين والوفيات”.

واستطردت الفنانة اللبنانية:”نصف الضغط الناتج من الانفجار خرج للبحر، وفي حالة عدم خروجه للبحر لكانت لبنان تدمرت بالكامل”، معربة عن تقديرها لدور مصر التي جاءت في أول الصفوف الداعمة للبنان ولكن لبنان تحتاج إلى معجزة حسب وصفها.

وأشارت مادلين “إننا في حاجة لمخلص لوطنه، لبنان لديه رقم واحد، ينهض من الجيش البناني، لكن كم الفساد الذي يسمح بوضع هذه الكميات من المتفجرات وسرقوا منهم لاستغلاله والذي تبقى منهم دمر نصف البلد”، متابعة: “البلد موجوعة وجع كبير” .

وقبل أيام نشرت النجمة اللبنانية مادلين طبر، التي تقضي إجازتها الصيفية بمصر، صورة لأهرام الجيزة مزيَّنة بعَلم لبنان؛ تضامناً مع الشعب اللبناني في مصابه.

وقالت في تعليقها على صفحتها الشخصية في إنستغرام وفق ما رصدت (وطن): “الأصحاب والأهل اطمّنت عليهم.. لكن اللي حصل مستفز من الجهتين المسؤولتين، ومش عايزه فلسفة”.

وتابعت: “بحبك يا لبنان.. وصلنا لمرحلة استفزاز ووقاحة وفساد مدمر يجعلنا نصرخ.. محتاجين معجزة للإنقاذ.. محتاجين مُخلِّص وطني يضع مصلحة بلده أولاً.. مُخلّص شبه السيسي”.