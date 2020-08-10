وجدوها تسبح في بركة دماء .. كويتي دخل على خالته وهي نائمة وفعل بها ما لا يتصوره عقل!

نجت كويتية من الموت المحقق بعدما سدّد لها ابن شقيقتها طعنات نافذة، أثناء نومها، قاصداً قتلها، بسبب خلافات عائلية.

ولدى وصول الجهات المختصة الى المكان بعد بلاغٍ عاجل، وجدوا المواطنة تسبح في بركة من الدماء على فراشها، وبفحصها تبيّن أنها تعرّضت لثماني طعنات. مصدر أمني

وعلى الفور تم نقل المواطنة المطعونة إلى مستشفى العدان، حيث أُدخلت العناية الفائقة.بحسب “الراي” المحلية

وبالتحقيق، تبيّن أن طاعنها ابن شقيقتها (في الثلاثينات من العمر)، وأنها سبق أن تشاجرت معه بسبب خلافات عائلية، قبل أن ينتهي الشجار وتذهب لتخلد إلى النوم، ولكنه بيّت لها النوايا السيئة وباغتها بطعناته أثناء نومها.

وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وأحيل إلى جهة الاختصاص، حيث سجّلت بحقه قضية شروع في القتل احتجز على ذمتها.