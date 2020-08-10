من هو اليوتيوبر المصري “مصطفى حفناوي” الذي مات بسبب “غلطة طبيب” وأشعلت وفاته مواقع التواصل؟

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة حزن وجدل كبيرين عقب إعلان وفاة اليوتيوبر المصري الشهير “مصطفى حفناوي”، عقب أزمة صحية مر بها انتهت بوفاته.

انا شوفت خبر وفاة #مصطفى_حفناوي وقلبي مقبوض ومش متخيل ان حد يبقى لسه مع صحابه وحياته عادي كده ومره واحده يروح. بنبقى فاكرين اننا لسه صغيرين ولسه العمر قدامنا بس في ثانيه كل حاجه ممكن تخلص. ربنا يرحمه ويغفرله ويرحمنا ويغفرلنا ويحمينا من موت الغفلة.💔🤲 pic.twitter.com/6Y2GA31arb — ﮼جِرش🌵 (@MahmOudEssaaM__) August 10, 2020

واليوم، الاثنين، أعلن المدون محمود عبد المنعم، وفاة مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة.

ولفت “عبدالمنعم” إلى أن مصطفى توفي عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

ومصطفى الحفناوي يوتيوبر مصري يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا، وكان قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات حتى وفاته.

اللهم حسن الخاتمه والصحبة الصالحه ولتقبضنا الا وانت راض عنا.

{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

اليويتيوبر #مصطفي_حفناوي في ذمة #الله

ادعوا له بالرحمة والمغفرة وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/ckeHZllTsi — 𝙴𝙻𝚂𝙷𝙰𝚉𝙻𝚈 (@Sayedshazly3) August 10, 2020

وتصدر وسم “#مصطفى_حفناوي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر مصر، عقب إعلان وفاة اليوتيوبر المصري الشهير ودونت آلاف التغريدات في نعيه.

رحم الله مصطفى حفناوي وغفر له وأسكنه فسيح جناته#مصطفى_حفناوي pic.twitter.com/Nbyajimusz — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) August 10, 2020

قلبي انتفض وانقبض واعتقد دا احساسنا كلنا مش لاقيه كلام اكتبه ان لله وان اليه راجعون، رحمك الله يامصطفي بواسع رحمته..

ربنا يصبر اهلك

الموت مش بعيد عن اي حد لازم ناخد بالنا، كلنا بنغلط وبنعمل اشيا كتير وحشه محتاجين نفوق ونعيد حساباتنا ونا اولكم"((#مصطفى_حفناوى pic.twitter.com/F9tNh4UTr5 — 𓆩Dua || وَرِدّ𓆪°°☁️•̀.̫•́ (@DuaAbdelhakim) August 10, 2020

“اللهم ارحمه فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قهِ عذاب يوم تبعث عبادك”.

“اللهم أنزل نوراً من نورك عليه”.

“اللهم نور له قبره و آنس وحشته

“اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة

“اللهم اغفر له و ارحمه "#مصطفى_حفناوي pic.twitter.com/ao5MpZCyqr — Saso amr (@sasoamr14) August 10, 2020

وكانت قد تحولت منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الفترة الأخيرة، لحملة للدعاء لليوتيوبر مصطفي حفناوي، بعد إصابته بنزيف في المخ وبسبب تشخيصه خطأ أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.

واستقبل حفناوي الكثير من الدعم من قبل الفنانين بعد زيارة النجم تامر حسني له في المستشفى منذ أيام، لرفع الروح المعنوية لاصدقائه.

ربنا يعلم زعلت علييك من كل قلبي

كان عندى امل ف ربنا انك تقووم بالسلامه..ولكن لا نقول الا ما يرضى الله إنا لله وإنا اليه راجعون مصطفى فى زمة الله اقروا الفاتحة لمصطفى وادعولوو بصدق هو محتاج لدعواتنا الله يرحمك ويسامحك ويسكنك فسيح جناته ويصبر اهلك وحبايبك يا مصطفى 💔#مصطفى_حفناوي pic.twitter.com/7HLrXHm994 — wael tantawy1 (@waeltantawy13) August 10, 2020

وكان تامر حسنى قد احتفل بعيد ميلاد مصطفى حفناوى عام 2017 وفاجأه تامر، بإحضار “تورتة” له، واحتفل معه بعيد ميلاده وقام بغناء “كل سنة وأنت طيب” على الرغم من انشغاله بتصوير مشاهد فيلمه الجديد “تصبح على خير”.

" تامر حسني راح ل مصطفي حفناوي المستشفي لأن حفناوي بيحب تامر جدا " .. "تامر حسني فيه كمية جدعنة رهيبة والله ⁦❤️⁩ "ربنا يشفيك يارب يا مصطفي#مصطفي_حفناوي Gepostet von Tamer Academy am Freitag, 7. August 2020

الدنيا فانية ، خبر مفزع !!!

شاب صغير من غير حادثة ولا تعب سابق ولا اي حاجة ، يدخل غيبوبة .. كام يوم ويموت !

ادعوله ربنا يغفرله ويرزقه بالجنة

ادعوله كتير بالرحمة

البقاء لله #مصطفى_حفناوي pic.twitter.com/0wexE0jgDr — مُهند (@mohand__0) August 10, 2020

وكان أصدقاء حفناوى قد كتبوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل، تفاصيل إصابته المفاجئة منذ ايام، إذ كتب اليوتيوبر على غزلان عبر صفحته بموقع “إنستجرام”: “صديقى مصطفى حفناوى كان معانا وبيضحك وبيهزر عادى.. فجأة حس بمغص فى بطنه وألم فى كتفه اليمين، راح المستشفى على رجله عادى جدا الساعة 1 الظهر تم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب فى القولون”.

ما هي كل حاجه ليها ضريبه اللمه الحلوه ليها ضريبه الصحبه الحلوه ليها ضريبه الغربه ليها ضريبه الشقى والتعب ليه ضريبه اللبس والصور ليه ضريبه انت اللي دفعتها يامصطفي ربنا اختارك انت يامصطفي في لمح البصر الحمدلله روحتله عريس زين في الجنه ونعيمها ربنا يثبتك عند السؤال #مصطفي_حفناوي pic.twitter.com/TJeEWzwaR5 — الباشمذيعة 👩‍🎤👩‍💻 (@Lola36960526) August 10, 2020

وتابع: “لكن بعد 6 ساعات مصطفى فقد الوعى واكتشفنا أن التشخيص كان خطأ وأنه عنده جلطة فى المخ، دلوقتى حصل ضمور تام فى الجزء الأيسر من مخه وفى اشتباه فى شلل نصفى، أرجوكم ادعوا له ربنا يشفيه ويصبر أهله.. هو فى غيبوبة حتى الآن وربنا يسترها عليه لما يفوق ويعرف، ربنا قادر على كل شىء وقادر تحصل معجزة”.

وكان من ضمن المنشورات التي كتبها حفناوي قبل وفاته، بوست قال فيه “الحمد لله على ما رزقت، والحمد لله على ما لم أرزق، فكان كلاهما خيراً وكان الله أعلم”.

وكتب ايضاً “الدعوة الأولى والأخيرة، اللهم حسن الخاتمة”، والتي نال عليها عددا كبيرا من المشاركات والدعوات بعد إعلان وفاته بلحظات.