محكمة إماراتية تصدر حكمها النهائي على المعتقل العُماني بسجون أبوظبي عبدالله الشامسي.. ووالدته تعلق

شهد اليوم، الاثنين، جلسة النطق بالحكم النهائي على المعتقل العُماني في سجون الإمارات عبدالله الشامسي، المعتقل في أبوظبي منذ حوالي عامين عندما كان عمره 17 عاما بتهمة التخابر مع قطر ضد الإمارات.

وفي ظل غياب المعلومة الرسمية وعدم كشف حكومة الإمارات أو أي وسيلة إعلامية بها عن مصير “الشامسي”، رصدت (وطن) تغريدة للمعارض الإماراتي عبدالله الطويل قال فيها إن هناك سريّة تامة حول الحكم الذي صدر اليوم بحق عبدالله الشامسي.

تمت جلسة النطق بالحكم النهائي اليوم على المعتقل #عبدالله_الشامسي ولكن هناك سريّة تامة حول الحكم الذي صدر فحتى أقرب المقربون من عبدالله لم يصلهم الحكم .. بإنتظار يوم غد لمعرفة ماحدث! #الحرية_لعبدالله_الشامسي https://t.co/mIOwjUD4Hf — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) August 10, 2020

وأضاف:”فحتى أقرب المقربون من عبدالله لم يصلهم الحكم.”

ويؤكد حديث المعارض الإماراتي عبدالله الطويل، ما ذكرته والدة المعتقل العماني عبدالله الشامسي في تغريدة لها بتويتر.

ودونت أم المعتقل العماني في سجون الإمارات بتغريدتها ما نصه:”اليوم هي جلسة النطق بالحكم النهائي على ابني #عبدالله_الشامسي والى الان لا اعرف بماذا حكم”

اليوم هي جلسة النطق بالحكم النهائي على ابني #عبدالله_الشامسي والى الان لا اعرف بماذا حكم سأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يفرج همك ويشرح صدرك ويرزقك الفرج القريب وتجتمع مع اخوتك واهلك يارب العالمين

رحمتك يالله فقد اشتقت له شوقا لا يعلم به سواك ارحم ضعفي وقلة حيلتي يارب .. — أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) August 10, 2020

وتابعت:”سأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يفرج همك ويشرح صدرك ويرزقك الفرج القريب وتجتمع مع اخوتك واهلك يارب العالمين، رحمتك يالله فقد اشتقت له شوقا لا يعلم به سواك ارحم ضعفي وقلة حيلتي يارب”

ولاقت تغريدة أم عبدالله الشامسي تفاعلا وتضامنا كبيرا من قبل العُمانيين، الذين طالبوا السلطات بالتدخل والكشف عن مصير عبدالله ومساعدة والدته المكلومة في معرفة مصير ابنها.

اله يريح قلبك وتقر عينك بخروجه وسلامته يااارب❤️ — أميرة ناصر (@sn_sada) August 10, 2020

امين يا رب العالمين عسى ربي يفك اسره وكربته ويرجع لكم بالسلامة — عطر الليالي ❣ (@Moon200310) August 10, 2020

الله يبشركم ببراءته وتقر عينكم برؤيته قريبا بإذن الله — Adil Alghafri (@adil32163) August 10, 2020

وكانت المنظمة الحقوقية “نحن نسجل” قد أعلنت في وقت سابق أن محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي أصدرت، حكما بالسجن 25 عاما على الشامسي، وذلك بعد إيقافه 19 شهرا، قضى منها ستة أشهر في سجون غير قانونية.

وسبق أن علق الصحفي العماني، مختار الهنائي، في مايو الماضي على قضية الشامسي بالقول “بكل أسف أصدرت محكمة أبو ظبي الحكم المؤبد ضد الشاب العماني عبد الله الشامسي المحتجز في الإمارات منذ حوالي عامين بتهم نراها باطلة تتعلق بالتخابر مع قطر ضد الإمارات، تخيلوا كل ذلك بدأ وهو في سن 17 عاما، نقول لكل من راهن على العدالة والتسامح هناك بأنك خسرت الرهان”.

ونقل الهنائي في تقرير صحفي له أن التحقيق ضد الشامسي كان من أجل أحد أقاربه الذي يعمل في دولة قطر، ويطلبون منه -حسب المعلومات- الاعتراف بتشكيل خلية تجسس قطرية ضد الإمارات، وعذب جسديا ونفسيا من أجل الاعتراف، رغم صغر سنه.

وكانت صحيفة “أثير” العمانية أول من نشر الخبر، مساء 6 مايو الماضي، إذ أفادت بأنها تلقت معلومات عن “إصدار المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي اليوم حكماً بالسجن المؤبد ضد المواطن العُماني الشاب عبدالله الشامسي بعد قرابة عامين من القبض عليه والزج به في السجن”.

وأوضحت الصحيفة أن اسم الشاب تم تداوله للمرة الأولى في الصحف الإماراتية، في تموز/يوليو عام 2017، وكان قاصراً قانونياً، إذ وصفته صحيفة “البيان” الإماراتية بـ”مهرب المخدرات” في بيان منسوب للادعاء العام العماني، وهو ما نفاه في اليوم التالي.

وأضافت أن والد الشاب تقدم بشكوى للقضاء الإماراتي ضد عملية الإساءة والتشهير بحق نجله القاصر. ورُفضت الدعوى التي استؤنفت ولم تُبتّ حتى اختفاء عبد الله في 18 آب/أغسطس عام 2018، حين خرج من مكان إقامته في إمارة العين ولم يعد أو يُعرف محل إقامته طوال شهر.

وبرغم تقديم الأسرة بلاغات تغيّب للشرطة، فوجئت بمداهمة رجال الأمن منزلها بعد شهر من اختفاء ابنها وإبلاغها بأنه معتقل. وأفادت الصحيفة العمانية بأن الشاب كان متهماً بالتواصل مع قريب له في قطر، وجرى تعذيبه نفسياً وجسدياً لـ”الاعتراف بتشكيل خلية تجسس قطرية ضد الإمارات”.