“شاهد” مذيعة لبنانية حاورت الحريري أيام احتجازه بالرياض تنفعل على الهواء:”أعضائي التناسلية مش شغلوكن”

أثارت المذيعة المعروفة والنائبة اللبنانية المستقيلة بولا يعقوبيان، موجة جدل واسعة بسبب تصريحات جريئة لها بأحد البرامج، عقب استقالتها من مجلس النواب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الكارثي.

وتحدثت بولا يعقوبيان بجرأة كبيرة عن الأحزاب وقالت في هجوم عنيف: “الأحزاب في لبنان لا تعرف دين ولا تعرف الله.. لو كان الأمر عكس ذلك لما كانت بيروت مدمرة ومنكوبة اليوم”.

من أقوال بولا يعقوبيان "أعضائي التناسلية مش شغلن"😂 و رد عليها مرسال بالطياز🤦🏼‍♀️

ومنقول ليش صار لبنان بالهاوية هول اعلاميين تعبانين عطيازن تفه pic.twitter.com/zK6h342QWe — Rania G.Na (@RaniaGNa1) August 10, 2020

ليتدخل الإعلامي اللبناني مارسيل وقال لها: “حيطلعولك أشرطة جنسية”، لترد منفعلة: “أعضائي التناسلية مش شغلوكن”.

وتفاعل الجمهور مع هذا الرد في الأستوديو مصفقين لها، فيما اثار ردها غضب نشطاء آخرين على مواقع التواصل معتبرين أنه خروج عن اللياقة والذوق العام، فيما قابل آخرون حديثها بالسخرية.

بولا يعقوبيان صارت عمتوزع شهادات بالإيمان والقرب من الله؟ — محمد نسر (@mohamadneser) August 10, 2020

#بولا_يعقوبيان اعضائي التناسلية مش شغلون😳#مرسال_غانم ولا اعضائي أنا 🤔 بعد ناقص يصير مضاجعة على الهوا مباشرةً 😂 pic.twitter.com/v7eQYe6Pnv — بےــوٌع̯͡ل̯͡ي̯͡ p͠͠o͠u͠t͠i͠n͠e͠ (@Boalii2020) August 10, 2020

يشار إلى أنه عقب استقالة الحريري الغامضة من رئاسة الحكومة اللبنانية والتي أعلنها من العاصمة السعودية الرياض، يوم 4 نوفمبر 2018، استدعى الحريري الإعلامية بولا يعقوبيان لتجري أول مقابلة معه في منزله في السعودية، ليوضح فيها ملابسات استقالته المفاجئة وأسباب تمنعه عن العودة إلى لبنان.

وكانت ثوانٍ من اللقاء الذي أجراه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، قد أثارت جدلاً على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر رجل في كادر التصوير، الذي كان يُبث مباشرة على شاشة تلفزيون المستقبل، وتنقله وسائل إعلام عدة.

وبينما كان الحريري يجيب عن سؤال الإعلامية بولا يعقوبيان، ركز نظره فجأة على الجهة اليمنى، وعندما توجهت الكاميرا إلى المذيعة ظهر رجل خلفها وفي يده ورقة، يبدو أنه كان يريد إيصالها للحريري أو إخباره بما فيها.

وبعد نظر الحريري مرتين إلى الرجل، قام بحركة التقطتها الكاميرا على الهواء مباشرة، ملوحاً له بيده للانصراف.

ووصف مغردون على موقع تويتر نظرة الحريري بأنها مريبة، واختلفت التفسيرات حول ما تحتويه الورقة، وعن هوية الشخص وما إذا كان من فريقه أو مساعديه، أو عما إذا كان يتلقى بعض النقاط للحديث عنها بتوجيهات من ابن سلمان خلال اللقاء الأول له بعد إعلان استقالته المفاجئة من الرياض.