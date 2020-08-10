“شاهد” حريق ضخم في السوق الحرة بإمارة دبي .. الثاني خلال أيّام بعد حريق عجمان الهائل

اندلع حريق هائل الإثنين في مستودعات السوق الحرة بمنطقة أم الرمول بإمارة دبي في الإمارات .

وبينما انتشرت مشاهد للحريق الضخم في المستودعات، قالت صحيفة “البيان” الإماراتية إنّ فرق الدفاع المدني في دبي تمكنت من السيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات.

حريق هائل يلتهم السوق الحرة في #دبي … pic.twitter.com/FnzUnuNYfT — نحو الحرية (@hureyaksa) August 10, 2020

وهذا الحريق الثاني في غضون 5 أيام، بعد حريق ضخم شبّ بأحد أسواق إمارة عجمان في الإمارات .

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية فقد اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان .

ولاحقاً، أعلنت فرق الدفاع المدني في عجمان، أنها وبمشاركة الدفاع المدني في دبي والشارقة وأم القيوين، سيطرت على الحريق، وتم إجلاء العاملين في السوق بأمان، حيث لم تُسجل أي إصابات.