حريق السوق الحرة في دبي
حريق السوق الحرة في دبي
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“شاهد” حريق ضخم في السوق الحرة بإمارة دبي .. الثاني خلال أيّام بعد حريق عجمان الهائل

كتب وطن
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اندلع حريق هائل الإثنين في مستودعات السوق الحرة بمنطقة أم الرمول بإمارة دبي في الإمارات .

وبينما انتشرت مشاهد للحريق الضخم في المستودعات، قالت صحيفة “البيان” الإماراتية إنّ فرق الدفاع المدني في دبي تمكنت من السيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات.

وهذا الحريق الثاني في غضون 5 أيام، بعد حريق ضخم شبّ بأحد أسواق إمارة عجمان في الإمارات .

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية فقد اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان .

ولاحقاً، أعلنت فرق الدفاع المدني في عجمان، أنها وبمشاركة الدفاع المدني في دبي والشارقة وأم القيوين، سيطرت على الحريق، وتم إجلاء العاملين في السوق بأمان، حيث لم تُسجل أي إصابات.

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