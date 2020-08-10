بينما فرقت المسلمين واعتقلت خيرة ابنائها.. الامارات تحتفل احتفال الفاتحين بجمع شمل عائلة يهودية!

أثار احتفال الإمارات بما قالت إنه سلوك انساني لجمع شمل عائلة يمنية يهودية بأفرادها الآخرين المقيمين في بريطانيا بعد فراق 15 عاماً، حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي موجهين انتقادات لحكام الإمارات الذين شردوا آلاف العائلات في اليمن وليبيا وسوريا.

الإعلام الإماراتي وعلى رأسه وكالة الأنباء الرسمية نشر القصة تحت عنوان” الإنسانية تتجلى في أبهى صورها.. الإمارات تجمع شمل عائلة يمنية يهودية بعد فراق 15 عاماً”، حيث أنه وبعد نشر القصة على منصة وكالة وام الإماراتية في تويتر دخل ناشطون يمنيون وغير يمنيين لتذكير الإمارات بممارساتها في اليمن.

أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طالب أبوظبي بالإفراج عن المعتقلين في السجون الإماراتية لكي من أجل أن يذهبوا إلى أسرهم.

وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “سيكون احتفاء الإمارات بلم شمل أسر يهودية يمنية ببعضها أكمل وأجمل لو أنها تلم شمل المختطفين في سجونها السرية بذويهم وأطفالهم، وسيكون منطقياً لو أنها تطلق سراح المعتقلين اليمنيين في سجونها، غير ذلك هي لا أكثر تبحث لها عن مكاسب إنسانية كاذبة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، موجهين اتهامات للإمارات بالتعذيب وتشريد العائلات في الوقت الذي تحاول فيه تجميل صورتها عبر محاباة الأديان الأخرى.

بإختصار دولة دخلت التاريخ من أوسخ أبوابه بمسمى التسامح والتقارب

أشفق على من هو مخدوع من أهلها أو مضطر

والله يذيق الجميع عزة الإسلام — نعيم أحمد (@vLVmYQRd10pGM8e) August 9, 2020

الاولي جمع معتقلي الإصلاح الاماراتيين بعوائلهم لكي تكتمل الانسانيه !!!! — عزام (@3azam61) August 9, 2020

عقبال العائلات اليمنيه المسلمه@R_saba2 — سبأ لايعه چبدها (@r_saba1) August 8, 2020

هذا جميل مافعلتوه يهودي يمني او مسلم….بس لو تنظروا كوارث اليمن من الامطار…والناس اللذين بلا مأوى …وتقفوا مع الحكومه في اعادتها الى صنعاء واعادة الامن هناك …اما بقاء الحوثيين اما ان يححاكموا او يخرجوا..لاتعايش — عبده محمد (@abdalkader500) August 8, 2020

دولة الواق الواق من تقصفنا وتفرق شملنا وتشتتنا في جميع انحاء المعمورة وتجي تجمع شمل اسرة يهودية واذا به تغفر لها كل ما سبق 😭 — abu Yazen (@yazen_abu_yeman) August 9, 2020

الامارات ابن زايد متسامحة مع الجميع الا مع المسلمين

في جميع أنحاء العالم العربي والأسلامي حتي مسلمي المهجر

لم يسلمو من التحريض — دَخَانّ يَاسِينً الْجَزَائِرِيَّ ⵣ🇩🇿‏ (@dakhanartagal) August 9, 2020

التواطؤ في أعمال تعذيب

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن قاضياً فرنسياً كُلف بإجراء تحقيق يطال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، حول احتمال “التواطؤ في أعمال تعذيب” بحرب اليمن.

في مارس/آذار 2019، كان مكتب محاماة فرنسي مختص بالقانون الدولي رفع دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات العربية المتحدة ومجموعة من المرتزقة الأجانب، بينهم فرنسيون، قال إنهم جُنّدوا لاغتيال مدنيين وبرلمانيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن.

الدعوى رفعها مكتب يدعى “أنسيل” بطلب من المنظمة الحقوقية الدولية “التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، ومقرها باريس.

جوزيف براهام، المحامي الفرنسي صاحب الدعوى، قال حينها، إنه بعد أشهر من جمع أدلة وقرائن تورُّط بشكل مباشر، الإمارات في تجنيد مئات المرتزقة الأجانب، بينهم تسعة جنود سابقين عمِلوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية، تم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا في باريس.

براهام أوضح، أن الملف سيعرف تطورات خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر أن يتم تعيين قاضي تحقيق مستقل للبدء بالتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى المرتزقة الفرنسيين.

وأضاف صاحب الدعوى، أن القضاء الفرنسي في هذه الحالة سيكون من اختصاصه أيضاً مساءلة ومحاكمة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان وقائد الأركان في الجيش الإماراتي، الذي تقول الدعوى إنه متورط في توظيف المرتزقة الأجانب الضالعين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن.

المحامي براهام قال إن الدعوى تستهدف أيضاً محمد دحلان رئيس الأمن الوقائي الفلسطيني سابقاً، والمستشار الشخصي لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، باعتباره الوسيط الأمني الذي كوّن فريق المرتزقة من خلال اللجوء إلى خدمات شركة أمنية أمريكية خاصة.

دعوى شبيهة في لندن

وكانت شركة محاماة بريطانية قدمت طلبات للسلطات البريطانية والأمريكية والتركية للقبض على مسؤولين كبار من الإمارات؛ للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيباً باليمن. وقال محامو الشركة في الشكوى، إن الإمارات و”مرتزقة” تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين باليمن في 2015 و2019. وذكرت الشكوى أسماء مسؤولين عسكريين وسياسيين إماراتيين كبار كمشتبه بهم.

تحريك تلك الدعوى القضائية جاء بعد إعلان الإمارات سحب قواتها التي تشارك ضمن “التحالف العربي”، في مواجهة الحوثيين باليمن. غير أن تقارير أشارت إلى أن أبوظبي رغم إعلان انسحابها فإنها تركت خلفها جيشاً قوامه 200 ألف جندي يدينون بالولاء لها.

وقدمت شركة ستوك وايت للمحاماة هذه الشكاوى، استناداً لمبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي ينص على أن البلدان ملزمة بالتحقيق في انتهاكات اتفاقية جنيف المعنية بجرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها. ورفعت الشركة الشكاوى إلى شرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية نيابة عن عبدالله سليمان عبدالله دوبله، وهو صحفي، وعن صلاح مسلم سالم الذي قُتل شقيقه في اليمن.

بينما قال محاموهما في الشكوى، إن الإمارات و”مرتزقة” تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين باليمن في 2015 و2019. وذكرت الشكوى أسماء مسؤولين عسكريين وسياسيين إماراتيين كبار كمشتبه بهم.

تحقيق بازفيد

وكان تحقيق أجراه موقع Buzzfeed News الأمريكي كشف أن طائرات عسكرية من دون طيار، صوَّرت مقطع فيديو يفضح مشاركة جنود مرتزقة أمريكيين مسلحين في عملية اغتيال رجل دين بارز باليمن.

ضمَّت فرقة المقاتلين عضوين سابقين من قوة Navy SEALs للعمليات الخاصة في البحرية الأمريكية، وكانت تعمل لحساب شركة Spear Operations Group الأمريكية الخاصة، التي استعانت بها الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ عملية اغتيال باليمن، الذي دمرته الحرب، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وفي تلك الليلة، كان الهدف هو أنصاف علي مايو، الزعيم المحلي لحزب الإصلاح السياسي.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أنَّ “حزب الإصلاح” هو الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، التي تُدرجها ضمن الجماعات الإرهابية، بيد أن بعض الخبراء لا يوافقون على ذلك.

كانت الخطة هي وضع قنبلة على باب مقر الحزب في مدينة عدن اليمنية، ولكنَّ بعض اللقطات التي أُخِذَت من طائرة من دون طيار، وتمكن موقع Buzzfeed من الحصول عليها، أظهرت أن الأمور لم تسِر على ما يرام.

فقبل أن يتمكن الجندي من زراعة القنبلة، أطلق أحد أفراد فريقه النارَ بطريقةٍ عشوائية، واضطر الفريق إلى الانسحاب دون إثبات وقوع عملية القتل.

برنامج اغتيال

أبراهام غولان، المتعهد الأمني المجري الإسرائيلي ومؤسس شركة Spear Operations Group، قال لموقع Buzzfeed: “كان هناك برنامج اغتيال مستهدف في اليمن. كنت أعمل على إدارته، ولقد نفذناه، لقد أقرَّته الإمارات العربية المتحدة داخل التحالف”.

وقال غولان إن فريقه كان مسؤولاً عن اغتيال عدد من الأسماء البارزة أثناء الحرب، لكنَّه امتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال إن شروط الاتفاق نصَّت على أن يحصل الفريق على 1.5 مليون دولار أمريكي شهرياً، بالإضافة إلى مكافآت مدفوعة نظير نجاح عملية القتل.

تمَّ الاتفاق في الأسابيع التي تلت مأدبة غداء أقيمت في مطعم إيطالي بقاعدة عسكرية إماراتية في أبوظبي، وجمعت بين إسحاق غيلمور الذي عمل سابقاً في القوات الخاصة في البحرية الأميركية، ومحمد دحلان، رئيس الأمن السابق للسلطة الوطنية الفلسطينية، الذي تفيد التقارير بأنه مستشار مقربٌ من ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان.