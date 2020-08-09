“من هند إلى بيروت”.. “شاهد” ماذا فعلت طفلة مصرية “أخت رجال” فصارت حديث الساعة؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاقت تفاعلا كبيرا، لطفلة مصرية عبرت عن دعمها للشعب اللبناني في كارثته بشكل عفوي جعلها حديث مواقع التواصل.

الطفلة “هند النجار” لم تحتمل ما شاهدته من مآسٍ ومشاهد مروعة جعلتها تتبرع بـ100 جنيه مصري هو كل ما تملكه وادخرته لشراء مقوٍّ للأظافر.

هند، طفلة مصرية تبلغ من العمر 9 سنوات، تصبح حديث الساعة بعد كلمات كتبتها على ورقة مالية من فئة 100 جنيه تبرعت بها إلى لبنان. "من هند إلى بيروت، كنت عايزة أشتري حاجات كتير، بس انتوا أهم ❤". pic.twitter.com/lctqOyWIn8 — Screen Mix (@ScreenMix) August 9, 2020

وبكلمات شديدة البراءة كتبت الطفلة ذات الـ9 سنوات على مبلغ تبرعها: “من هند إلى بيروت كنت عايزة أشتري حاجات كتير بس أنتم أهم”.

ونشرت شقيقة هند موقف تبرع شقيقتها على صفحتها بـ«فيسبوك» وهو ما لاقى استحساناً كبيراً من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروها برسالتها البريئة وسيلة لتحريك آخرين للتبرع للأشقاء في لبنان.

وشرحت شقيقة هند في منشور لها على الفيس بوك قصة الصور الخاصة بأختها الصغيرة وقالت:”كنت بجمع من البيت تبرعات لبيروت، فهند أختي 9 سنين قالت لي هدفعلك 5 جنيه، وبعدين بالمحايلة وصلناهم لـ20 وبعدين النهاردة عشان عارفة إني هروح بكرة أدفعهم في فوري وأنا رايحة الامتحان”

وتابعت:”لقيتها داخلة علي وأنا بذاكر وبتمدلي 100 جنيه وبتقولي كان نفسي أشتري مقوي أظافر، بس الناس والأطفال اللي في بيروت أولى”.

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

كما تسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له، وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة.