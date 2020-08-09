مغرد عُماني يُحرج كاتبة إماراتية أرادت أن تطبل لـ”عيال زايد” فلم تعرف أصول التطبيل جيداً وهذا ما قالته!

تصدى مغرد عُماني شهير، للكاتبة الاماراتية مريم الكعبي، وذلك بعد حديثها عن الحاجة الماسة لدراسة ظاهرة “الخيانة” في الوطن العربي، في الوقت الذي تواجه فيه الإمارات اتهامات شديدة بهذا الشأن.

وقالت الكعبي الملقبة بـ”رداحة الامارات”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الوطن العربي بحاجة ماسة وملحة إلى علماء في السلوك الإنساني لدراسة ظاهرة الخيانة التي ملأت الأجواء العربية تدنيساً وعمالة وانبطاحاً وقذارة”.!

الوطن العربي بحاجة ماسة وملحة إلى علماء في السلوك الإنساني لدراسة ظاهرة الخيانة التي ملأت الأجواء العربية تدنيساً وعمالة وانبطاحاً وقذارة — مريم الكعبي (@maryam1001) August 8, 2020

وأثارت تغريدة الكعبي موجة سخرية واسعة من سلوك عيال زايد، الامر الذي دفع المغرد العماني الشهير “ابو مستهيل”، للتعليق عليها واضعاً إياها في حرج شديد بعد أن وجهت العديد من الاتهامات إلى حكام الإمارات بالخيانة والانقلاب على بعضهم البعض، قائلاً لها ( صدقتي يا أستاذة مريم نحن بحاجه ماسه لدراسة ظاهرة الخيانة، ومن هنا أقترح عليك النماذج الحقيقية التي سنستند عليها للدراسة، دراسة خيانة الجار والتجسس في الخلية الأولى، ودراسة خيانة ونقض العهد في حصن الشموخ والتجسس للمرة الثانية، ودراسة خيانة الإمارات للبحرين والتجسس عليها ).

1️⃣ صدقتي يا إستاذه مريم

نحن بحاجه ماسه لدراسة (ظاهرة الخيانة)

ومن هنا أقترح عليك النماذج الحقيقية التي سنستند عليها للدراسة

١- دراسة خيانة الجار والتجسس في الخلية الأولى

٢- دراسة خيانة ونقض العهد في حصن الشموخ والتجسس للمرة الثانية

٣- دراسة خيانة الإمارات للبحرين والتجسس عليها https://t.co/EedOuuvXKk — أبو مستهيل (@abu_musthil) August 9, 2020

وأضاف المغرد العماني: “اقترح دراسة خيانة الإمارات للعرب وفتح موانئها لتهريب الأسلحة لإيران في الحرب العراقية الإيرانية، وخيانة الإمارات للعرب مرة أخرى وفتح موانئها لعبور مواد للمفاعل النووي الإيراني، وخيانة الامارات للسعودية وتهريب الأسلحة للحوثي، وخيانة الإمارات للسعودية وضرب الشرعية وتقسيم اليمن”.

2️⃣ ٤- دراسة خيانة الإمارات للعرب وفتح موانئها لتهريب الأسلحة لإيران في الحرب العراقية الإيرانية

٥- خيانة الإمارات للعرب مرة أخرى وفتح مؤانئها لعبور مواد للمفاعل النووي الإيراني

٦- خيانة الامارات للسعودية وتهريب الأسلحة للحوثي

٧- خيانة الإمارات للسعودية وضرب الشرعية وتقسيم اليمن — أبو مستهيل (@abu_musthil) August 9, 2020

وتابع ” ابو مستهيل”: “ودراسة خيانة الإمارات للسعودية ودعم إيران بالمليارات حتى تستمر وتصبح أقوى عن طريق تهريب نفطها واحتضان شركات حرسها الثوري وضخ المليارات لها، وخيانة الإمارات للسعودية وعقد اتفاقيات أمنية مع إيران، وخيانة الإمارات الكويت وصنع جواسيس وعملاء فيها، وخيانة الامارات للسعودية في سوريا”.

3️⃣ ٨- خيانة الإمارات للسعودية ودعم إيران بالمليارات حتى تستمر وتصبح أقوى عن طريق تهريب نفطها وإحتضان شركات حرسها الثوري وضخ المليارت لها

٩- خيانة الإمارات للسعودية وعقد إتفاقيات أمنية مع إيران

١٠- خيانة الإمارات الكويت وصنع جواسيس وعملاء فيها

١٢- خيانة الامارات للسعودية في سوريا — أبو مستهيل (@abu_musthil) August 9, 2020

وأكمل المغرد الشهير: “ودراسة خيانة الإمارات للسعودية والمشاركة في عملية لقصف أرامكو ونفي الاتهام لإيران، وخيانة الإمارات لمحمد بن سلمان وتهريب أموال رجال أعمال سعوديين للخارج لإسقاط اقتصاد المملكة، وخيانة الإمارات لفلسطين وجعل الهلال الأحمر جواسيس لدى الموساد على غزة وأهلنا في فلسطين”.

4️⃣ ١٣- خيانة الإمارات للسعودية والمشاركة في عملية لقصف أرامكو ونفي الإتهام لإيران

١٤- خيانة الإمارات لمحمد بن سلمان وتهريب أموال رجال أعمال سعوديين للخارج لإسقاط إقتصاد المملكة

١٥- خيانة الإمارات لفلسطين وجعل الهلال الأحمر جواسيس لدى الموساد على غزة وأهلنا في فلسطين — أبو مستهيل (@abu_musthil) August 9, 2020

واستكمل: “ودراسة خيانة الإمارات لفلسطين وشراء أراض فلسطينية وتسليمها لليهود، لا أحتاج أن أكمل القائمة وهذه فقط الخيانات ولم نتحدث عن الدسائس التي عانت منها السلطنة قبل الجميع؛ لكن عندي لك رأي لنماذج خيانات قد تكون ملائمة خيانتكم لبعضكم كإمارات وخيانتكم لله ورسوله بجلب عبادة الأصنام للجزيرة”.

5️⃣ ١٦-خيانة الإمارات لفلسطين وشراء أراض فلسطينية وتسليمها لليهود

لا أحتاج أن أكمل القائمة وهذه فقط الخيانات

ولم نتحدث عن الدسائس التي عانت منها السلطنه قبل الجميع

لكن عندي لك رأي لنماذج خيانات قد تكون ملائمة:

– خيانتكم لبعضكم كإمارات

وخيانتكم لله ورسوله بجلب عبادة الأصنام للجزيرة — أبو مستهيل (@abu_musthil) August 9, 2020

الجدير ذكره، أن اتهامات عدة تطال الإمارات بالتدخل في شؤون الدول العربية وتدمير تلك الدول، علاوة على الانقلاب على الاتفاقيات التي توقعها مع حلفائها بالمنطقة، إلى جانب دعمها للحروب في عدد من الدول.