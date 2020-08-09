لو كان صدام حسين موجوداً ما قالت هكذا.. “شاهد” ناشطة عراقية تغازل إسرائيل وتدعو للتخلي عن فكرة عدائها!

وجهت ناشطة عراقية مقيمة في كاليفورنيا رسالة مسمومة إلى الشعب العراقي، لتنضم إلى قائمة المتصهينين الذين يغازلون إسرائيل علناً.

وقالت الناشطة آلاء فوزي في رسالتها التي نشرتها عبر “تويتر” ورصدتها “وطن”: “أنتم تحاربون الجانب الخطأ، لماذا تصرون على عداء إسرائيل؟ هذه الفكرة إيرانية بحتة، لأنها عن طريق هذه الفكرة احتلتكم ودمرتكم وسرقتكم، وتريد أن تتحكم بكم”.

وتابعت رسالتها التي بدت مُتخبطة وهي تُحاول إيصالها: “طالما بقيت فكرة عداء إسرائيل في بالكم، لن تتطوروا ولن تتحرروا، حين تصحبون أصدقاء للدول وتحترمونهم كما تحترمون دولتكم، ستعيشون بأمان”.

أيها العراقيون 🇮🇶 عمرنا ما كان عدنا طائفية بالعراق من طبت إيران 🇮🇷 قشمرت الذيول وسوت طائفية وأحزاب ودولة داخل دولة وجماعات مسلحة وارهاب .. قبل رهبر حتى ايام دكتاتورية صدام كنا مرتاحين لا يمكن يمر احتلال أسوأ من إحتلال إيران 🇮🇷 العراق 🇮🇶 عبر ذيول رهبر .. !! pic.twitter.com/1kCoV73nTG — Alaa Fawzi 🇺🇸🇮🇶 (@AlaaFawzi80) August 8, 2020

وأضافت: “حين تخرج وتتحدث عن إيران وأمريكا وأنت تعلم جيداً أن إيران تحتلك، سواء هتفت أو لم تهتف ضدها، بينما أمريكا تدعم حقك وتحترم رأيك، وقد ترفع يدها عن العراق احتراماً لك، لأنك كإنسان لديك قيمة كبيرة لديها، ألا تتساءل من سيحمينا إذا رفعت أمريكا يدها عن قضيتنا؟”.

وتناست فوزي جرائم الحرب الأمريكية التي ارتُكبت في العراق، وقالت: “إسرائيل وأمريكا دعمتا مظاهراتكم وحرياتكم، ومطالبتكم بالاستقلال عن إيران وتدخلاتها، من هم أعدائكم؟”.

وختمت فوزي: “القدس عاصمة إسرائيل لنكن واقعيين، متى سترون أن مشكلتكم الرئيسية أنكم قابلين بالذي يحتلكم ويصرخ بكم سنحرر القدس ويحتلكم أنتم ويدمركم أنتم ويقتلكم أنتم، وبنفس الوقت تتهجمون على إسرائيل التي لم تحتلكم ولم تؤذيكم، ولم تكن ضدكم”.

وتبرأ الناشطون من كلامها، فكتب مُغرد: “سبحان الله لولا ايران لكان العراق ولاية داعشية كذلك عندما احتلت داعش العراق خاطبنا الامريكان لكي ينقذونا من داعش فكان رد الامريكان ان العراق يحتاج 20 عاما لتخلص من داعش وبفضل الله والمرجعية الحكيمة وبفضل الحشد المقدس والجمهورية الاسلامية التي قدمت الغالي والنفيس لتنقذنا من داعش”.

سبحان الله لولا ايران لكان العراق ولاية داعشية كذالك عندما احتلت داعش العراق خاطبنا الامريكان لكي ينقذونا من داعش فكان رد الامريكان ان العراق يحتاج 20 عاما لتخلص من داعش وبفضل الله والمرجعية الحكيمة وبفضل الحشدالمقدس والجمهورية الاسلامية التي قدمت الغالي والنفيس لتنقذنا من داعش — العالم الانسانية الرحمة (@uN5JB3pOf92qBa5) August 9, 2020

وانتقدها آخر بأبيات شعرية، قائلاً: “مَنْ قالَ أنّكِ بنتَ (( فوزي )) واهمٌ.. بل مثلُكِ في الفِ شخصٍ يُنسَبُ في كلِّ امريكا ..وفي حاناتها.. ومن الشوارِعِ والملاهي تُطلَبً.. أخزيتِ نفسكِ ثم مَن جاءوا بكِ.. والعارُ جنبكِ قد يظنُّ هو الأبُ !”.

مَنْ قالَ أنّكِ بنتَ (( فوزي )) واهمٌ..

بل مثلُكِ في الفِ شخصٍ يُنسَبُ

في كلِّ امريكا ..وفي حاناتها..

ومن الشوارِعِ والملاهي تُطلَبً..

أخزيتِ نفسكِ ثم مَن جاءوا بكِ..

والعارُ جنبكِ قد يظنُّ هو الأبُ !!! — 🇮🇶نبض العراق🇮🇶❤🇮🇷 (@7GfEY0PoPqrllDD) August 9, 2020

وطالبها آخر بالعودة إلى التاريخ وقراءته، وقال:”لاتعليق فقط اقول اذهبي واقرائي التاريخ، عيب واحد يتكلم بهذا الشكل هذا يدل على الجهل نعم والامية”.

لا تعليق فقط اقول اذهبي واقرائي التاريخ ههههههههههههههههه عيب واحد يتكلم بهذا الشكل هذا يدل على الجهل نعم والاميه — ابو حسن (@hassanalshaboot) August 9, 2020

وأحرجها نضال عمار بتعليقه: “طيب ليه ماتقترحي علي اسرئيل العوده لحدود ماقبل ٦٧ وبعدين نتكلم اقترحي عليهم تنفيذ قرارات الام المتحده ومجلس الامن بخصوص فلسطين الغريبه انك ماذكرتي فلسطين ابدا وهذا لب الموضوع نسيان فلسطين”.

طيب ليه ماتقترحي علي اسرئيل العوده لحدود ماقبل ٦٧

وبعدين نتكلم

اقترحي عليهم تنفيذ قرارات الام المتحده ومجلس الامن

بخصوص فلسطين

الغريبه انك ماذكرتي فلسطين ابدا

وهذا لب الموضوع نسيان فلسطين pic.twitter.com/0JYquyMssV — نضال محمود عمار (@0qHbVqQ5XZ3V4Hp) August 9, 2020

ووصفها مغرد بالـ”جهل” قائلاً: “كلامك ينم عن جهل عميق وقديم.. ليس لنا عداء مع إسرائيل.. لانه لانعترف بشئ اسمه إسرائيل إنما هو كيان غاصب لحرم إسلامي وأرض تابعة للمسلمين.. وليس لانه فكرة او رغبة إيرانية.. الاحتلال منذ 1948 وحكومة الخميني منذ 1979.. رجائي لك.. إذا شي ما تفتهمين بيه لاتحشرين نفسك بيه لان صارت مهزلة”.

كلامك ينم عن جهل عميق وقديم..

ليس لنا عداء مع إسرائيل.. لانه لانعترف بشئ اسمه إسرائيل إنما هو كيان غاصب لحرم إسلامي وأرض تابعة للمسلمين.. وليس لانه فكرة او رغبة إيرانية.. الاحتلال منذ 1948 وحكومة الخميني منذ 1979.. رجائي لك.. إذا شي ما تفتهمين بيه لاتحشرين نفسك بيه لان صارت مهزلة — Ammr (@Ammr93779394) August 9, 2020

الجدير بالذكر أنه يجري دفع عدد من المشاهير من الإعلاميين وغيرهم، للإدلاء بموقفهم الداعم للتطبيع على وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف والفضائيات واعتباره أمرا طبيعيا، ومحاولة إقناع بعض العلماء والمشايخ و عدد من الدعاة المشهورين للتحدث بإيجابية عن إسرائيل والتطبيع معها، وتأسيس الجيوش الإلكترونية لدعم الموضوع والرد على الرافضين.