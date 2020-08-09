“هل هي شاذة جنسياً”.. “شاهد” الحركة البذيئة التي فعلتها ابنة عمرو دياب وأثارت موجة غضب واسعة

أثارت ابنة الفنان المصري عمرو دياب الأكبر كنزي (20 عاماً)، جدلاً واسعاً بين مُتابعيها، بعد نشرها صورة خادشة للحياء عبر صفحتها الشخصية على “انستجرام”.

وظهرت كنزي في الصورة التي رصدتها “وطن”، وهي تقوم بعمل حركة بذيئة تدل على إيحاءات جنسية، بيديها.

ثم نشرت صورة أخرى مع سيدة شقراء، وأيضاً قامت بحركة إيحائية بذيئة، جعل الجمهور يُشكك في ميولها الجنسية وأنها شاذة تميل إلى الفتيات.

وأثار تصرف كنزي غضب المُتابعين وبالأخص جمهور والدها، الذي رأى أنها تسيء إليه، فكتبت مُتابعة: ” نفسي اعرف عمرو دياب ابن الناس الفلاحين اللي عندهم حرام وعادات وتقاليد كيف رباهم شو هالتربايه يا عمرو “.

وكتبت ياسمين حمادة: ” هو انا بحبك وبحب باباكي جدا بس انتي ليه تتصوري بالحركة دي يعني مش لايقة على بنت زيك وكده”.

ووافقتها الرأي منال أحمد والتي قالت: ” لا يليق أبدا بيكي ولا بمستواكي ولا بأبوكي ايلي انتي بتعمليه ده !!”.

وتساءل ناشط باسم أحمد: ” انا مستغرب والله هي دي حياه ابنا المشاهير ومستغرب اصلا من الهضبة هو شايف الصورة دي عادية ولا ايه بالضبط”.

وقارن آخر بنات عمرو دياب، ببنات الفنان اللبناني عاصي الحلاني ماريتا ودانا، وكتب: ” والله بنات عاصي امهم مو مسلمه بس ماشاءالله الأدب ولبس حلو”.

وألقى آخر باللوم على والدها الذي انشغل بعلاقته مع الممثلة دينا الشربيني، وعلق: ” ما بلومها ابوهم باعهم وتركهم لأجل شهواته ونسي عيلته بالرغم من أنه فش فرق بين شكل زوجته الثانيه والاخيره. الاب الفاشل والمراهق هاي نتيجة عمله دمار بيته”.

ويقضي والد كنزي، الفنان عمرو دياب عطلة الصيف برفقة دينا الشربيني في الساحل الشمالي، حيث ظهرا بإحدى المدن الساحلية، وهما يستمعان إلى أغنية الهضبة الجديدة “الناس الحلوة”.

https://www.instagram.com/p/CDcHMdfhg4e/

https://www.instagram.com/p/CDZ2Ntphx8z/

الجدير بالذكر أن كنزي تثير الجدل دائماً في مصر بصورها الخادشة وحركاتها البذيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.