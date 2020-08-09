جريمة هزت مصر.. جثة امرأة في الشارع بدون رأس ومقسومة نصفين وما حدث مرعب!

كشفت وسائل إعلام مصرية عن جريمة مروعة شهدتها محافظة الإسكندرية في مصر، حيث تم العثور على جثة امرأة في الشارع بدون رأس ومقسومة نصفين.

وفي التفاصيل أمرت نيابة “سيدي جابر” في الإسكندرية، بسرعة طلب تحريات المباحث حول العثور علي جثه سيدة بدون رأس ومقسومة إلي جزئين، وملقاة داخل أحد صناديق القمامة.

هذا وأمرت النيابة أيضا بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لمعرفة هوية المتهم.

وكان مدير الأمن قد تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة تعاونيات سموحة بدائرة القسم، بالعثور علي جثة مجهولة مقسومة إلي جزئين داخل أحد صناديق القمامة بالمنطقة.

وانتقل علي الفور ضباط مباحث القسم إلي موقع البلاغ، وتبين بالمعاينة والفحص أن الجثة لسيدة بدون رأس ومقسومة لنصفين ملقاة داخل صندوق القمامة بالعقار رقم 136 تعاونيات سموحة.

وتوصلت المعاينة الأولية إلي أن عمر السيدة يتراوح ما بين 25 إلي 35 عامًا، ولم يتم العثور على الرأس بالمكان.

ونقلت الجثة إلي مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة للتحقيق.