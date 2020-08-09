بعد “الشاورما القاتلة” والديدان.. صور “مقززة” صادمة تكشف عن كارثة غذائية جديدة في الأردن

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بصور صادمة، أعادت الجدل بشأن سلامة الغذاء في المملكة، وذلك بعد أسبوع شهد حصيلة قياسية في حوادث التسمم الجماعي آخرها في منطقة عين الباشا وحادثة الشاورما.

الصور التي نشرها ناشطون تظهر تفاجأ مواطن أردني بالعثور على صرصور داخل علبة فول محلية الصنع، كان قد اشتراها من أحد مولات بيع الأغذية الشهيرة في الأردن. ما أثار غضب المواطنين.

صرصور في علبة فول..!تفاجأ مواطن بوجود صرصور في علبة فول كان قد اشتراها من أحد مولات بيع الأغذية الشهيرة في… Gepostet von Nashat Salem Al Halabi am Samstag, 8. August 2020

وتساءل معلقون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الرقابة الحكومية الغائبة عن هذا المشهد، الذي يأتي بعد حوادث تسمم جماعي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية.

ويشار إلى أن الأردن شهد حادثتا تسمم جماعي خلال الأسبوع قبل الماضي، الذي تزامن مع عطلة عيد الأضحى بوفاة شخصين وإصابة نحو ألف آخرين بعد تناولهم ”الشاورما“ من مطاعم في منطقة عين الباشا شمال العاصمة عمان.

وأثارت هاتان الحادثتان جدلا واسعا في المملكة، بشأن معايير السلامة المتعلقة بغذاء الأردنيين، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة وإغلاق العديد من المطاعم وتحويل أكثر من 11 شخصًا إلى القضاء.

كما تزامن ذلك، مع ما نشر عن دخول شحنة دجاج فاسدة من أوكرانيا في يونيو الماضي، كشفت عنها وثيقة منسوبة إلى ”الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن“، وهو الأمر الذي نفته الحكومة.

وقبل أيام أيضا عرض موقع “رؤيا” الإخباري المحلي مقطع فيديو لسيدة تشكو من ظهور ديدان داخل بيض اشترته من أحد المولات التجارية في عمان.