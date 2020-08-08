هنا كانت بيروت لكنها اختفت.. “شاهد” فيديو يظهر ما حل بالعاصمة اللبنانية بعد الانفجار المدمر وكأنك لم تراه من قبل!

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله بصورة واسعة، الدمار الكبير الذي خلّفه الانفجار “الكارثي” الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي الرابع من أغسطس/آب 2020، بسبب شحنة من مادة “نترات الأمونيوم”، كانت مخزنة في المرفأ.

وبيّن المقطع آثار الخراب والدمار الذي حل بالمدينة، عبر تصوير جوي لقناة “abc” الإخبارية، بصورة لم تكن واضحة من ذي قبل، حيث أتى الدمار على كامل المحيط الخاص بالمرفأ، ولم يسلم منه أي مبنى أو شارع.

وأثّر المقطع بالمتفاعلين عبر تويتر بصورة عالية، والذين عبّروا عن مشاعر التضامن والحزن تجاه ما جرى بالعاصمة اللبنانية، داعين للشعب اللبناني بالعوض خيراً، ومهدين بيوت أشعار وكلمات لبيروت ولبنان.

ماذا نتكلم يا بيروت ؟؟؟

وفي عينيكِ خلاصة حزن البشرية ؟؟

ماذا نتكلم

يامروحة الصيف ويا وردته الجورية ؟؟

ها أنتِ دفعتِ

ضريبة حنسكِ مثل جميع الحسناوات#بيروت 🙏 — Moataz ♌️ (@Moataz_soul) August 8, 2020

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

حسبنا الله ونعم الوكيل

الرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين — عبد الرحمن الحديثي (@0SQc2yAkp2JHVDC) August 8, 2020

قصيده كتبها الشاعر الجواهري وكأنها كتبت اليوم.

جللٌ مصابُك يا بيروت يبكيــنا …

يا أخت بغـــداد ما يؤذيك يؤذينا

عضّي على الجرح يابغداد واتعظي

من أحرق الأرز لن يسقي بساتينا — نــسـيم 2020  (@ie_nw4) August 8, 2020

وشهدت الدولة اللبنانية حادثة وصفت “بالنكبة”، والتي جاءت في ظل حالة كساد اقتصادي شديدة، زاد من حدتها وباء كورونا “كوفيد19”.

وتسبب الانفجار بوفاة أكثر من 150 شخصاً، وجرح أكثر من 5 آلاف آخرين، فيما بقي العشرات في عداد المفقودين حتى اللحظة.

وأعلنت الحكومة اللبنانية عزمها على محاسبة كل المتورطين بأي تقصير أو فساد أو ما شابه بخصوص المرفأ، وما أوصل الأوضاع لهذه الكارثة.

كما وتقدمت عدة بلدان بمساعدات وشحنات إغاثية إلى الدولة اللبنانية، بعد طلب الحكومة اللبنانية من الدول الصديقة تقديم يد العون، لعجزها عن مواكبة ضخامة الحدث والخسائر.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن المؤسسات الأوروبية ستشارك في مؤتمر للجهات المانحة تنظمه فرنسا لتأمين مساعدات انسانية عاجلة.

وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ما بين 80 ومئة ألف طفل باتوا مشردين، وأوضحت “من المحتمل أن يكون من بين الضحايا أطفال وأولئك الذين نجوا يعانون من الصدمة النفسية”.