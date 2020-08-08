بيروت
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هنا كانت بيروت لكنها اختفت.. “شاهد” فيديو يظهر ما حل بالعاصمة اللبنانية بعد الانفجار المدمر وكأنك لم تراه من قبل!

كتب وطن
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أظهر مقطع فيديو جرى تداوله بصورة واسعة، الدمار الكبير الذي خلّفه الانفجار “الكارثي” الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي الرابع من أغسطس/آب 2020، بسبب شحنة من مادة “نترات الأمونيوم”، كانت مخزنة في المرفأ.

 

وبيّن المقطع آثار الخراب والدمار الذي حل بالمدينة، عبر تصوير جوي لقناة “abc” الإخبارية، بصورة لم تكن واضحة من ذي قبل، حيث أتى الدمار على كامل المحيط الخاص بالمرفأ، ولم يسلم منه أي مبنى أو شارع.

 

وأثّر المقطع بالمتفاعلين عبر تويتر بصورة عالية، والذين عبّروا عن مشاعر التضامن والحزن تجاه ما جرى بالعاصمة اللبنانية، داعين للشعب اللبناني بالعوض خيراً، ومهدين بيوت أشعار وكلمات لبيروت ولبنان.

 

 

 

وشهدت الدولة اللبنانية حادثة وصفت “بالنكبة”، والتي جاءت في ظل حالة كساد اقتصادي شديدة، زاد من حدتها وباء كورونا “كوفيد19”.

 

وتسبب الانفجار بوفاة أكثر من 150 شخصاً، وجرح أكثر من 5 آلاف آخرين، فيما بقي العشرات في عداد المفقودين حتى اللحظة.

 

وأعلنت الحكومة اللبنانية عزمها على محاسبة كل المتورطين بأي تقصير أو فساد أو ما شابه بخصوص المرفأ، وما أوصل الأوضاع لهذه الكارثة.

 

كما وتقدمت عدة بلدان بمساعدات وشحنات إغاثية إلى الدولة اللبنانية، بعد طلب الحكومة اللبنانية من الدول الصديقة تقديم يد العون، لعجزها عن مواكبة ضخامة الحدث والخسائر.

 

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن المؤسسات الأوروبية ستشارك في مؤتمر للجهات المانحة تنظمه فرنسا لتأمين مساعدات انسانية عاجلة.

 

وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ما بين 80 ومئة ألف طفل باتوا مشردين، وأوضحت “من المحتمل أن يكون من بين الضحايا أطفال وأولئك الذين نجوا يعانون من الصدمة النفسية”.

 

 

 

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