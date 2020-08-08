“لحظة بس اشوف مين موجود”.. “شاهد” ماذا فعلت هذه المراسلة اللبنانية وأثارت سخرية واسعة رغم نكبة اللبنانيين!

فجر مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلبنان، موجة من الجدل والسخرية في نفس الوقت، والذي يوثق ما قامت به مذيعة قناة “mtv” اللبنانية، خلال تغطيتها اجتماع السياسيين اللبنانيين لمناقشة تداعيات الانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي الرابع من أغسطس/ آب 2020.

وأظهر المقطع المتداول والذي هو مقتطف من تصوير أحد الأشخاص نقلاً عن القناة اللبنانية، قيام المذيعة بالوقوف على الباب الزجاجي للقاعة التي يجتمع فيها السياسيون اللبنانيون، وقيامها بوصف ما تراه بشكل أثار ضحك الشخص الذي يصور المقطع.

وتصف المذيعة ما ترى وهي تحاول التركيز كي تجمل الصورة في الداخل: “عم شوف إلى جانب جبران باسيل، سامي الجميل، والجميل يتوسط باسيل وسليمان فرنجية، وسليمان فرنجية إلى جانبه سعد الحريري، وعن يمين سعد الحريري وليد جنبلاط”.

لتقوم بعدها بالطلب من مساعدها بأن يعطيها لحظة كي تتمم وصف المشهد، وتابعت في وصف ما ترى، بشكل أثار موجة من التفاعل مع المقطع.

😂😂😂💔 عن يمينه وعن شماله هذي يبغالها تكريم ع هالفضول الاعلامي — إبتسام المنيف (@ea000007) August 8, 2020

فيما علقت أخرى على المقطع بالقول: “ذكرتني بمشرفة طابور الصباح مين حضر ومين غاب”.

ذكرتني بمشرفة طابور الصباح مين حضر ومين غاب 😂 — صوفي (@sofii030) August 8, 2020

ههههههه مراسله شاااااطره — ﮼هيفا،إبراهيم ﮼الصقر (@fawasil2003) August 8, 2020

وشهدت لبنان كارثة وصفت بالأسوأ في تاريخها المعاصر، بعد انفجار ما يزيد عن 2750 طن من مادة نترات الأمونيوم في حاوية مركونة في مرفأ بيروت، ليتسبب بخسائر مادية وبشرية فادحة، حيث بلغ عدد الوفيات جراء الحادثة أكثر من 137 شخصاً، فيما وصل عدد الإصابات أكثر من 4 آلاف.

كما وأكدت الحكومة اللبنانية مباشرتها بفتح تحقيق مع المسئولين عن المرفأ، لتوضيح حيثيات الانفجار، مؤكدة وضع كل المسئولين تحت الإقامة الجبرية منذ اليوم الأول للانفجار.

وكان زعيم حزب الله اللبناني أعلن بعدم وجود أي يد لحزب الله في مرفأ بيروت أو علاقة بالانفجار الأخير، بعد اتهامات من أطراف عديدة بضلوع حزب الله باستخدام المرفأ لأهداف عسكرية، ودون قدرة الدولة اللبنانية عن منعه من ذلك.