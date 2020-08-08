“لو كان في وجهه نقطة دم لغادر لبنان”.. مذيعة CNN “تمسح الأرض” بـ”جبران باسيل” على الهواء!

وضعت مذيعة قناة CNN الأمريكية بيكي أندرسون رئيس التيار الوطني الحرّ وصهر رئيس الجمهورية اللبنانية جبران باسيل في موقفٍ محرجٍ على الهواء مباشرة خلال استضافته للحديث عن تداعيات انفجار بيروت .

ووجّهت المذيعة نقداً لاذعاً لـِ”باسيل” وسألته عن فشل أدائه وفساده ومحسوبياته ودوره ومسؤولية حلفائه، لا سيما حزب الله تجاه الكارثة التي حلّت باللبنانيين.

وقالت المذيعة في مقدمة المقابلة: “دعوتك اليوم إلى برنامجي ليس لأنك تمثل الغالبية من اللبنانيين، لأنك في الحقيقة لا تمثلهم! بالنسبة لملايين اللبنانيين أنت تمثل محاباة الأقارب وفساد نخبة حاكمة أغرقت البلد في حفرة من اليأس.”

وتابعت: “دعوتك كرئيس أكبر كتلة برلمانية وصاحب نفوذ كبير في الحكومة”.

وأكملت أندرسون: “دعوتك بصفتك المشرف على وزارة أغرقت البلاد في الدين العام ومنعت الكهرباء عن اللبنانيين لأكثر من 20 ساعة في النهار”.

وقالت: “دعوتك إلى هنا لأسألك: متى تنوي تحمل مسؤوليتك الشخصية والمهنية عن أزمة اليوم؟”.

ولم يُجب “باسيل” على تهم الفساد، بل أصرّ على أنّ حزبه لا يشكّل إلا 20٪ من الحكومة والبرلمان.

إذا لم يسبق لك رؤية شخص تُمسح به الأراضي.. فلا تفوّت متعة مشاهدة هذه الدقيقة لجبران باسيل👇 pic.twitter.com/T0BcmQalG3 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) August 8, 2020

وفي تعليقه على الموقف قال أستاذ دراسات بيت المقدس، ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى المبارك دعبدالله معروف: “كان في وجه #جبران_باسيل نقطة دم لغادر #لبنان كله بعد هذه المقدمة من مذيعة CNN”.

لو كان في وجه #جبران_باسيل نقطة دم لغادر #لبنان كله بعد هذه المقدمة من مذيعة CNN:

"دعوتك اليوم إلى برنامجي ليس لأنك تمثل الغالبية من اللبنانيين، لأنك في الحقيقة لا تمثلهم!

– بالنسبة لملايين اللبنانيين أنت تمثل محاباة الأقارب وفساد نخبة حاكمة أغرقت البلد في حفرة من اليأس."

تابع… pic.twitter.com/cgxSgYOqfw — Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) August 7, 2020

وخلف انفجار بيروت ما لا يقل عن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح.في حصيلة مرشحة للإرتفاع مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين .