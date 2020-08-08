وزارة الخارجية اللبنانية
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“شاهد” متظاهرون غاضبون يقتحمون وزارة الخارجية ببيروت ويعلنوه “مقراً للثورة” وهذا ما فعلوه بميشال عون

كتب وطن
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تمكن متظاهرون لبنانيون غاضبون من اقتحام مقر وزارة الخارجية في “الأشرفية” بالعاصمة بيروت، عقب اشتباكات مع قوات الأمن.

 

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة اقتحام المحتجين مقر وزارة الخارجية، حيث رفعوا رايات مكتوب عليها بيروت مدينة منزوعة السلاح.. وعاصمة ثورة”.

 

 

فيما نقلت “رويترز” عن شهود عيان، أن “المحتجون أحرقوا صورة للرئيس اللبناني ميشال عون”.

 

وقال أحد المحتجين في مكبر صوت “نحن باقون هنا ندعو الشعب اللبناني لاحتلال جميع الوزارات”.

 

 

وأشارت “رويترز” إلى سماع دوي طلقات نار في موقع المظاهرات في وسط بيروت، مؤكدة إنه تم إطلاق رصاص”.

 

من جانبه ذكر موقع قناة “mtv” اللبنانية، أنه كان من بين المتظاهرين، عسكريون متقاعدون، أعلنوا اتخاذ مبنى وزارة الخارجية، “مقراً للثورة”.

 

 

وأعلن العميد المتقاعد سامي رماح، في بيان تلاه باسم المتظاهرين، مبنى الوزارة مقرا للثورة، مطلقا “النداء إلى الشعب اللبناني للنزول إلى الساحات والمطالبة بمحاكمة كل الفاسدين”.

 

 

بدوره، قال العميد المتقاعد جورج نادر إن “اقتحام مقر الخارجية هو بمثابة رد على استهداف حرس مجلس النواب للمتظاهرين”.

 

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الجيش اللبناني، بيانا دعا فيه المواطنين للالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، مؤكدا على تفهمه لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها لبنان.

 

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