“شاهد” متظاهرون غاضبون يقتحمون وزارة الخارجية ببيروت ويعلنوه “مقراً للثورة” وهذا ما فعلوه بميشال عون

تمكن متظاهرون لبنانيون غاضبون من اقتحام مقر وزارة الخارجية في “الأشرفية” بالعاصمة بيروت، عقب اشتباكات مع قوات الأمن.
وأظهرت مقاطع مصورة لحظة اقتحام المحتجين مقر وزارة الخارجية، حيث رفعوا رايات مكتوب عليها بيروت مدينة منزوعة السلاح.. وعاصمة ثورة”.
عاجل | صور متداولة لاقتحام متظاهرين مقر وزارة الخارجية اللبنانية في الأشرفية.#لبنان #بيروت #انفجار_المرفأ #انفجار_بيروت pic.twitter.com/6nSKfVutEg
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 8, 2020
فيما نقلت “رويترز” عن شهود عيان، أن “المحتجون أحرقوا صورة للرئيس اللبناني ميشال عون”.
وقال أحد المحتجين في مكبر صوت “نحن باقون هنا ندعو الشعب اللبناني لاحتلال جميع الوزارات”.
الثوار من داخل وزارة الخارجية يطلقون اغاني الثورة #بيروت_منكوبة #بيروت #لبنان_ينتفض #علقوا_المشانق #بيروت_في_قلوبنا pic.twitter.com/9bY5pe0w2I
— لبنان الحلم (@TheLebanonDream) August 8, 2020
وأشارت “رويترز” إلى سماع دوي طلقات نار في موقع المظاهرات في وسط بيروت، مؤكدة إنه تم إطلاق رصاص”.
من جانبه ذكر موقع قناة “mtv” اللبنانية، أنه كان من بين المتظاهرين، عسكريون متقاعدون، أعلنوا اتخاذ مبنى وزارة الخارجية، “مقراً للثورة”.
ثوار لينان يحررون وزارة الخارجية اللبنانية #بيروت_مدينة_منكوبة #علقوا_المشانق_بالساحات pic.twitter.com/LNaMmOBhuv
— د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb (@tarekchindeb) August 8, 2020
وأعلن العميد المتقاعد سامي رماح، في بيان تلاه باسم المتظاهرين، مبنى الوزارة مقرا للثورة، مطلقا “النداء إلى الشعب اللبناني للنزول إلى الساحات والمطالبة بمحاكمة كل الفاسدين”.
الخارجية اللبنانية .. مقر ثورة ١٧ تشرين .
العسكريون المتقاعدون بقيادة العميد المتقاعد(جورج نادر) يبادرون الى تصعيد نوعي قد يكون ملهما لباقي المحتجين في #بيروت و كل لبنان .
الموجة الثانية للاحتجاجات , قد تغادر الساحات الى المقرات . pic.twitter.com/fx8XIxbxDy
— Amer Ibrahim عامر إبراهيم (@amiraljubori) August 8, 2020
بدوره، قال العميد المتقاعد جورج نادر إن “اقتحام مقر الخارجية هو بمثابة رد على استهداف حرس مجلس النواب للمتظاهرين”.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر الجيش اللبناني، بيانا دعا فيه المواطنين للالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، مؤكدا على تفهمه لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها لبنان.