حتى بيوت الله طالتها الفوضى في لبنان بعد الانفجار الرهيب.. “شاهد” ماذا حصل أثناء خطبة الجمعة وأثار سخرية واسعة!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو غريب في لبنان، يُظهر وجود خطيبين داخل مسجد واحد، الجمعة الماضية.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، خطيبان يقف أحدهم على المنبر ويلقي الخطبة، بينما يقف الآخر اسفل المنبر، وكل منهما يُمسك بالميكرفون ويلقي الخطبة، ما أثار بلبلة داخل المسجد بين المصلين الذين شعروا بالدهشة مما يحدث.

وأثارت الحادثة جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى بعض الناشطون أن الفيديو حدث في مخيم الرشيدية جنوب لبنان، فعلق ناشط: “الفلسطينيون نقلوا خلافاتهم من المكاتب إلى الجوامع . خطبتا جمعة متزامنتان في نفس المسجد في مخيم الرشيدية في صور وانقسام المصلين بعد خلاف بين امامي الصلاة في المخيم .”.

الفلسطينيون نقلوا خلافاتهم من المكاتب إلى الجوامع . خطبتا جمعة متزامنتان في نفس المسجد في مخيم الرشيدية في صور وانقسام المصلين بعد خلاف بين امامي الصلاة في المخيم . pic.twitter.com/8b1OpthjWG — محمد البكر (@sawalief) August 8, 2020

وفسرت أخرى ما حدث، أن دائرة الأوقاف عزلت خطيب المسجد وعينت خطيباً جديداً للمسجد، فرفض الخطيب المعزول العزل .

في #لبنان خطيبان في يوم الجمعة في مسجد واحد وكل واحد يخطب والناس مستغربون من ذلك ،السبب أن دائرة الأوقاف عزلت خطيب المسجد وعينت خطيباً جديداً للمسجد،فرفض الخطيب المعزول العزل . #لبنان_منكوب #بيروت_عم_تبكي #بيروت_عم_تبكي pic.twitter.com/10VDccjHeB — السنافية (@Sboog2012) August 8, 2020

واستنكر مغرد باسم الراجح أن تطال الفوضى في لبنان بيوت الله، وكتب: ” فوضى في بيت الله، أين المسئولين في الحكومة ووزارة الشئون الإسلامية من هذا العبث الذي لا يعظم شعائر الله تعالى، قال تعالى (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)”.

فوضى في بيت الله،

أين المسئولين في الحكومة ووزارة الشئون الإسلامية من هذا العبث الذي لا يعظم شعائر الله تعالى،

قال تعالى (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) — Alrajeh_Sami (@Alrajeh_Sami) August 9, 2020

ورجح اسماعيل أن المعزول مع الشعب، والذي تم تعيينه، مع السلطة “الفاسدة” بحسب تعبيره.

واحد يكون مع السلطه الفاسده والتاني مع الشعب اسآلني انا — [email protected] (@Ismail06312036) August 8, 2020

ويأتي هذا الفيديو بعد أيام من النكبة التي تعيشها لبنان منذ حدوث أكبر انفجار في تاريخ بيروت الثلاثاء الماضي، والذي وصل عدد ضحاياه إلى 220 قتيلاً و5 آلاف جريح، بحسب ما أعلن مروان عبود محافظ بيروت.

وبين عبود أن الخسائر المباشرة التي وقعت جراء هذا الانفجار تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار بشكل مباشر، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة التي تصل إلى 10 مليارات دولار، وهي التي تمتد لبضعة أعوام قادمة وتتمثل في فقدان لبنان للعديد من المزايا الاقتصادية.

وأشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت أحدث أضرارا بنصف منازل أحياء العاصمة أي نحو 40 ألف منزل، وترميم تلك المنازل سيأخذ قرابة عام ونصف، مبينا أن هناك أسرا انتقلت للعيش مع أقاربها خارج العاصمة وهناك أسر لا زالت تقيم في الجزء السليم من المنازل.

الجدير بالذكر أن المحاصصة السياسية والطائفية تثقل كاهل لبنان، وعلى مرّ السنوات، استشرى الفساد وتحوّل تدريجياً إلى أحد مسبّبات الإنهيار الإقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية في 17 تشرين الأول/أكتوبر والأسابيع التي تلت.

وبحسب منظمة الشفافية الدولية، يشغل لبنان حالياً المرتبة 137 من أصل 180 بلداً في قائمة الدول الأكثر فساداً.