“شاهد” برومو “سواحل عمان” الذي انتجته الجزيرة يثير غضباً واسعاً ويحرق دم عيال زايد أصحاب التاريخ المزيف

بثّت قناة الجزيرة القطرية برومو لفيلم وثائقي جديد من إنتاجها، بعنوان “سواحل عمان” والذي تسبب بموجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرض المقطع الذي بثته القناة القطرية عن “سواحل عمان” عدداً من الخرائط القديمة لحدود السلطنة، في أوج امتدادها، حتى سواحل فارس وباكستان، وساحل الإمارات، وصولاً إلى القرن الإفريقي حتى زنجبار.

#سواحل_عمان

وثائقي يروي قصة الإمبراطورية العمانية

يأتيكم الأحد في الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة على شاشة #الجزيرة pic.twitter.com/8kwyO9kbu2 — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 5, 2020

ويتحدث المواطنون العمانيون بفخر عن هذه الحقبة التي تثير حفيظة الإماراتيين، الذين لا يستسيغون اعتبارهم جزءًا من سواحل عُمان.

وتسبب الوثائقي أيضاً بضجة في سلطنة عمان، حتى قبل عرضه، حيث شهدت البلاد في وقت سابق حالات مشابهة لنزاعات “تاريخية” بين الإمارات وسلطنة عمان، حول ملكية مناطق مختلفة.

التاريخ العماني شرف وفخر لكل العرب والمسلمين.. وهذا البرنامج توثيق للموثق وزيادة في النشر والاعلام للعالم.. العمانيون لهم الفضل في نشر الاسلام وخاصة في افريقيا.. التاريخ العماني تاريخ عظيم لامة عمانية عظيمة ساهت في بناء الحضارة الانسانية منذ الازل.. pic.twitter.com/80G4HQkRty — الصالح (@omanm2015) August 6, 2020

صياح #التائهون_في_الأرض ومرتزقتهم طرررب 😂👇 قلت لكم نحن ما شغلنا نثرثر في تويتر ولا نتعامل مع الدمى، لما نبي نضرب، نضرب بالمنطقة الحساسة على طول ونقطع رأس الأفعى 🔪 مشاهدة ممتعة ⁦🇴🇲⁩🔥 — ابن مسندم ⁦🇴🇲⁩ (@Jr99Pablo) August 6, 2020

ومن التعليقات التي دوّنت حول الموضوع، قول أحد المغردين: “التاريخ مؤلم لمن ليس له تاريخ، هناك أمور لا تشترى بالمال، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك”.

التاريخ مؤلم لمن ليس له تاريخ ، هناك امور لا تشتري بالمال ، ويكفينا قول النبي عليه افضل الصلاة والسلام – لو اهل عمان اتيت ما سبوك ولا ضربوك – — 𝓐𝓨𝓜𝓐𝓝 آيَمن المعني 🇴🇲 (@Aymen9487) August 5, 2020

التاريخ مايزعل حد — عبدالله الملا @smaismaqtr (@q6r) August 5, 2020

وأقامت سلطنة عمان في أواسط القرن السابع عشر وأواسط القرن العشرين إمبراطورية امتدت من زنجبار “الواقعة حالياً ضمن تنزانيا”، وصولاً إلى شرقي إفريقيا، حتى جنوب باكستان.

وتحققت ذروة هذا النفوذ في النصف الأول من القرن التاسع عشر في عهد سعيد بن سلطان (1806-1856) لكن المجد والقوة ما لبثا أن تلاشيا بالتدريج بفعل الانقسامات الداخلية.

وانقسمت السلطنة إلى دولتين، القسم الإفريقي، أي زنجبار، الذي أصبح تحت سلطة ماجد بن سعيد، أما القسم الآسيوي فتولى حكمه ثويني بن سعيد الذي كان ينوب عن والده في حكم عمان منذ عام 1833م.

وشهدت حقبة السلطان “سعيد بن سلطان” الذروة لنفوذ الدولة العمانية آنذاك، ولكن ما لبثت حتى تضعضعت أحوالها بسب الانقسامات الداخلية التي حصلت، حيث انقسمت السلطنة إلى دولتين، القسم الأفريقي “زنجبار” وأصبح تحت سلطة ماجد بن سعيد، أما القسم الآسيوي فتولى حكمه ثويني بن سعيد الذي كان ينوب عن والده في حكم عمان منذ العام 1833.