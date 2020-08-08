سواحل عمان
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“شاهد” برومو “سواحل عمان” الذي انتجته الجزيرة يثير غضباً واسعاً ويحرق دم عيال زايد أصحاب التاريخ المزيف

كتب وطن
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بثّت قناة الجزيرة القطرية برومو لفيلم وثائقي جديد من إنتاجها، بعنوان “سواحل عمان” والذي تسبب بموجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وعرض المقطع الذي بثته القناة القطرية عن “سواحل عمان” عدداً من الخرائط القديمة لحدود السلطنة، في أوج امتدادها، حتى سواحل فارس وباكستان، وساحل الإمارات، وصولاً إلى القرن الإفريقي حتى زنجبار.

 

ويتحدث المواطنون العمانيون بفخر عن هذه الحقبة التي تثير حفيظة الإماراتيين، الذين لا يستسيغون اعتبارهم جزءًا من سواحل عُمان.

 

وتسبب الوثائقي أيضاً بضجة في سلطنة عمان، حتى قبل عرضه، حيث شهدت البلاد في وقت سابق حالات مشابهة لنزاعات “تاريخية” بين الإمارات وسلطنة عمان، حول ملكية مناطق مختلفة.

 

ومن التعليقات التي دوّنت حول الموضوع، قول أحد المغردين: “التاريخ مؤلم لمن ليس له تاريخ، هناك أمور لا تشترى بالمال، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك”.

وأقامت سلطنة عمان في أواسط القرن السابع عشر وأواسط القرن العشرين إمبراطورية امتدت من زنجبار “الواقعة حالياً ضمن تنزانيا”، وصولاً إلى شرقي إفريقيا، حتى جنوب باكستان.

 

وتحققت ذروة هذا النفوذ في النصف الأول من القرن التاسع عشر في عهد سعيد بن سلطان (1806-1856) لكن المجد والقوة ما لبثا أن تلاشيا بالتدريج بفعل الانقسامات الداخلية.

 

وانقسمت السلطنة إلى دولتين، القسم الإفريقي، أي زنجبار، الذي أصبح تحت سلطة ماجد بن سعيد، أما القسم الآسيوي فتولى حكمه ثويني بن سعيد الذي كان ينوب عن والده في حكم عمان منذ عام 1833م.

 

وشهدت حقبة السلطان “سعيد بن سلطان” الذروة لنفوذ الدولة العمانية آنذاك، ولكن ما لبثت حتى تضعضعت أحوالها بسب الانقسامات الداخلية التي حصلت، حيث انقسمت السلطنة إلى دولتين، القسم الأفريقي “زنجبار” وأصبح تحت سلطة ماجد بن سعيد، أما القسم الآسيوي فتولى حكمه ثويني بن سعيد الذي كان ينوب عن والده في حكم عمان منذ العام 1833.

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