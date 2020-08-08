بعد قولها إنّ “حزب الله أكثر خزياً عند الله منها” .. شاهد ماذا قدّمت الممثلة الإباحية ميا خليفة للشعب اللبناني!

عرضت الممثلة الإباحية السابقة لبنانية الأصل ميا خليفة نظارتها للبيع على موقع eBay من اجل دعم ضحايا وتفجير بيروت.

وقد وصل المزاد الخاص بالنظارة حتى الان الى 100 الف دولار .

المحزم المليان والشهيرة ميا خليفة تعرض نظارتها للبيع على موقع eBay من اجل دعم ضحايا وتفجير بيروت وصل المزاد حتى الان الى 100 الف دولار pic.twitter.com/oSguVvOA85 — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) August 8, 2020

كانت ميا خليفة دعت عبر فيديو الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان بأي شيء يستطيعونه، وقالت: “شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة”.

وأضافت: “يا إلهي لا أفهم لماذا أكره الشرطة لهذه الدرجة”

وعلقت ميا التي ظهرت منهارة على الفيديو: “تباً للشرطة، وتباً لحزب الله، أعيدوا لبنان إلى الشعب”.

الشهيرة "مايا خليفة" تفقد السيطرة وتبكي بسبب تفجيرات لبنان في العاصمة #بيروت pic.twitter.com/Fohe5Eljfi — Celebs World (@Celebrities_Wo) August 5, 2020

وشككت ميا خليفة في تغريدة أخرى رصدتها “وطن”، برواية الألعاب النارية.

وكتبت: ” ألعاب نارية! من هو أكثر خزي في نظر الله أنا أو حزب الله؟ أنتم مقرفون والشعب اللبناني يستحق الأفضل”.

وارتفع عدد ضحايا الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، إلى 158 قتيلا، بينما تجاوز عدد المصابين 6000، في حين لا يزال 21 شخصا في عداد المفقودين، حسبما نقلت “رويترز”.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، السبت إلى حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان، والتي تفاقمت بعد حادثة الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت.

وعمّت مواجهات غاضبة وسط بيروت، السبت، اصيب فيها العشرات وقتل شرطي لبناني.