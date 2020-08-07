كويتي لم يقاوم نفسه حينما رآى فتاة روسية تمارس الرياضة بملابس مثيرة .. هذا ما فعله بها!

ألقى الأمن الكويتي القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره باغت روسية في ممشى بمنطقة صباح السالم وتحرش بها وسُجلت ضده قضية هتك عرض.

وبحسب مصدر امني، فإن الوافدة قالت في افادتها انها فوجئت بشخص يقترب منها بشكل غير مبرر وصدرت عنه تصرفات خادشة للحياء.

وقدمت الوافدة الروسية رقم سيارة المبلّغ عنه، مشيرة الى انها كانت عائدة من “الجيم” وقت الاعتداء عليها مرتدية ملابس رياضية.بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية

وقال المصدر إن رجال امن حولي ضبطوا المواطن وفتح تحقيق معه .

ورفض المواطن الموقوف ما ذكرته الوافدة الروسية، الا انه لم يقدم مبررا لاتهامها وكذلك لم ينكر تواجده في موقع البلاغ.