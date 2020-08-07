صدمة للممثل الباكستاني فرحان العلي صاحب الفيديو الفاضح في الكويت وهو يُظهر عضوه الذكري

أفادت وسائل إعلام كويتيو بتطوّر جديد طرأ على قضية الممثل الباكستاني المقيم في الكويت فرحان العلي المتهم بخدش الحياء العام بعد فيديو انتشر له وهو يُظهر عضوه الذكري فيما قال نشطاء إنه كان في حالة سُكر .

وقد رفضت محكمة الجنايات طلب إخلاء سبيل قدمه دفاع الممثل الآسيوي وقررت إرجاء محاكمته إلى الثاني من سبتمبر المقبل لتقديم المرافعة.

وكان الممثل قد أنكر خلال تحقيق النيابة معه الاتهامات المسندة إليه، مدعيا أن “هاكر” قام بسرقة حسابه في برنامج سناب شات وبث المقطع الخادش.

ذكر أن إدارة الجرائم الإلكترونية قد ألقت القبض على المتهم وحققت معه بتهم خدش الحياء العام وإتيان فعل فاضح وإساءة استعمال الهاتف.

وكان مصدر امني كويتي رجح أن يتم إبعاد “الكومبارس” فرحان العلي .