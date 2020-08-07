فرحان العلي يواجه عقوبة الإبعاد من الكويت بعد الفيديو الفاضح الذي نشره على سناب شات
فرحان العلي يواجه عقوبة الإبعاد من الكويت بعد الفيديو الفاضح الذي نشره على سناب شات
حياتنا

صدمة للممثل الباكستاني فرحان العلي صاحب الفيديو الفاضح في الكويت وهو يُظهر عضوه الذكري

كتب وطن
0

أفادت وسائل إعلام كويتيو بتطوّر جديد طرأ على قضية الممثل الباكستاني المقيم في الكويت فرحان العلي المتهم بخدش الحياء العام بعد فيديو انتشر له وهو يُظهر عضوه الذكري فيما قال نشطاء إنه كان في حالة سُكر .

وقد رفضت محكمة الجنايات طلب إخلاء سبيل قدمه دفاع الممثل الآسيوي وقررت إرجاء محاكمته إلى الثاني من سبتمبر المقبل لتقديم المرافعة.

وكان الممثل قد أنكر خلال تحقيق النيابة معه الاتهامات المسندة إليه، مدعيا أن “هاكر” قام بسرقة حسابه في برنامج سناب شات وبث المقطع الخادش.

ذكر أن إدارة الجرائم الإلكترونية قد ألقت القبض على المتهم وحققت معه بتهم خدش الحياء العام وإتيان فعل فاضح وإساءة استعمال الهاتف.

وكان مصدر امني كويتي رجح أن يتم إبعاد “الكومبارس” فرحان العلي .

قد يعجبك ايضا
حياتنا

كويتي لم يقاوم نفسه حينما رآى فتاة روسية تمارس الرياضة بملابس مثيرة .. هذا ما فعله…

الهدهد

نائب كويتي يفتح النّار على حكومة بلاده “الخائفة” من مصر: “تلفون…

حياتنا

شاب كويتي “معدوم النخوة” تفاجأ رجال الأمن بما فعله مع أمه وشقيقته وهذا ما…

حياتنا

مفاجأة.. فنانة وفاشينستا شهيرتان تنضمان إلى قائمة المتهمين بـ”غسيل…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.