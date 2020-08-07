“شاهد” بعد انفجار مرفأ بيروت .. محاولة اغتيال في قلب صيدا اللبنانية!

قالت حركة حماس الفلسطينية، إن أحد عناصرها في لبنان أصيب إثر انفجار عبوة ناسفة صغيرة زرعت في سيارته شرق صيدا صباح اليوم الجمعة، مرجحةً أن العنصر والذي يعمل مرافقاً لقيادي بالحركة تعرض لمحاولة اغتيال.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، أن عنصرها “بلال غالي”، وهو مرافق سابق لأحد قادتها، أصيب إثر “حادث” لدى اقترابه من سيارته، أدى لإصابته بجروح طفيفة، مؤكدةً أن الجهات المعنية تتابع الأمر لاستجلاء خلفياته وتفاصيله.

وقال البيان: “تعرض الأخ بلال غالي الذي ينتمي إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو مرافق سابق في الحركة، خلال اقترابه من سيارته عند ذهابه الى عمله لحادث في سيارته، ما أدى إلى إصابته إصابات طفيفة”.

وأضافت: “هو بخير والحمد لله، والجهات المعنية تتابع الموضوع لاستجلاء خلفيات وتفاصيل الحادث”.

,تداولت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للسيارة التي كان يستقلها عنصر حماس، والتي تظهر أضراراً في السيارة، فيما يبدو أنه نجا من محاولة الاغتيال.

#صورة: إصابة بــلال غــالي المرافق السابق لمسؤول العلاقات الدولية بحـماس أسـامة حمـدان بجروح طفيفة جراء انفــجار عبــوة ناســفة بسيارته شرق صيدا في لبنان. pic.twitter.com/JbKyMd5ClW — شبكة عين الإعلامية (@aeinnews) August 7, 2020

إصابة أحد كوادر حماس في صيدا جراء انفجار عبوة،ويدعي بلال غالي، وهو مرافق سابق، أصيب إصابة طفيفة خلال اقترابه من سيارته عند ذهابه إلى عمله. pic.twitter.com/Hbv051kAP3 — Abdal-hakim-Wadi (@AbdalhakimWadi) August 7, 2020

الإعلامي اللبناني، سالم زهران، قال في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “انفجار قنبلة ترجح مصادر أمنية أنها صوتية في منطقة سيروب شرقي مدينة صيدا داخل سيارة بلال غالي (مرافق مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان)”.

إنفجار قنبلة “ترجح مصادر أمنية أنها صوتية" في منطقة سيروب شرقي مدينة صيدا داخل سيارة بلال غالي (مرافق مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان). pic.twitter.com/rzM2wQGcvv — سالم زهران (@salemzahran05) August 7, 2020

وكانت وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية قد تحدثت في وقت سابق الجمعة عن إصابة “غالي”، مشيرة إلى أنه مرافق القيادي في الحركة، أسامة حمدان.

وعادة ما تتهم حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن محاولات الاغتيال التي تطال عناصرها وقيادتها في الخارج، خاصة وأنه جرى في عدة مرات محاولات اغتيال لعناصر الحركة بواسطة الموساد الإسرائيلي.