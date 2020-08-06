لا تصدقوا فيديو خروجه من المستشفى.. “مجتهد” يكشف ما جرى للملك سلمان ونجله ما زال مرتبكاً

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، تفاصيل جديدة بشأن الوضع الصحي للملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد خروجه من المستشفى الخميس الماضي وفق ما أعلنت السلطات الرسمية في المملكة.

وقال مجتهد، في تغريدة رصدتها “وطن” في حديثه عن الملك سلمان: “منذ الثامن من ذي الحجة لم يشاهد، وتسجيل الفيديو الذي ظهر فيه مغادرا المستشفى يوم عرفة جرى تصويره في زيارة سابقة للتخصصي يعود أحد المرضى من آل سعود”.

وأضاف مجتهد: “زيارة هسبل مرتبطة بتطورات لها علاقة بالموضوع، مبس “محمد بن سلمان” لا يزال مرتبكاً ولم يقرر كيف يتعامل مع أكبر تحدي يواجهه”.

معلومات هامة

– منذ الثامن من ذي الحجة لم يشاهد

– تسجيل الفيديو الذي ظهر فيه مغادرا المستشفى يوم عرفة جرى تصويره في زيارة سابقة للتخصصي يعود أحد المرضى من آل سعود

– زيارة هسبل مرتبطة بتطورات لها علاقة بالموضوع

– مبس لا يزال مرتبكا ولم يقرر كيف يتعامل مع أكبر تحدي يواجهه — مجتهد (@mujtahidd) August 5, 2020

وفي وقت سابق، فجر “مجتهد” مفاجأة مدوية، حول صحة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تداول الديوان الملكي فيديو خروجه من المستشفى عقب تدهور صحته واجرائه عملية جراحية يوم عرفة.

مجتهد الذي اشتهر بالتسريبات الاعلامية من داخل الديوان الملكي قال في تغريدة رصدتها “وطن”، “معلومات هامة، تكتم شديد على حدث هام، ابن سلمان لا يزال متوترا بسبب هذا الحدث، الملك قبل مرضه الأخير زار التخصصي مرتين لعيادة مرضى من آل سعود وتم تصويره لم ينشر الفيديو”.

وأضاف مجتهد: “صباح يوم عرفة كان هناك ارتباك أمني في الجناح الملكي في التخصصي، ضع هذه المعطيات مع بعضها تعرف الحدث”.

معلومات هامة – تكتم شديد على حدث هام

– ابن سلمان لا يزال متوترا بسبب هذا الحدث

– الملك قبل مرضه الأخير زار التخصصي مرتين لعيادة مرضى من آل سعود وتم تصويره لم ينشر الفيديو

– صباح يوم عرفة كان هناك ارتباك أمني في الجناح الملكي في التخصصي ضع هذه المعطيات مع بعضها تعرف الحدث — مجتهد (@mujtahidd) August 3, 2020

والخميس الماضي، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى بعد مكوثه فيها عدة أيام وإجراءه عملية جراحية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الديوان الملكي قوله: “غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الخميس مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية”.

وقبل ذلك، أفاد الديوان الملك السعودي بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى عملية جراحية عاجلة وذلك بعد يومين من دخوله المستشفى بعد مروره بعارض صحي مفاجئ.

وفي التفاصيل التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن الملك سلمان، أجرى عملية جراحية لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح.

وأضافت الوكالة نقلاً عن الديوان الملكي أن العاهل السعودي “سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية”.

والاثنين الماضي، نقلت وكالة الأنباء السعودية -عن بيان للديوان الملكي- أن الملك سلمان (84 عاما) دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوص لوجود التهاب في المرارة.