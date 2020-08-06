ماذا تخبأ 2020 أكثر من هذا.. “شاهد” حريق ضخم بأحد أشهر أسواق السعودية يدمر مخزون الاعلاف بالكامل

قالت وسائل إعلام سعودية، إن حريقاً هائلاً اندلع، أمس الأربعاء، في سوق شهير للأعلاف بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية بالسعودية، موضحةً أن الحريق تسبب بحالة من الهلع للمواطنين، خوفاً من حريق على شاكلة ما حدث بمرفأ بيروت.

وأكدت الوسائل، أن الحريق أتى على أكثر من 20 شاحنة محمَّلة بالأعلاف، كما أوردت أن النيران اشتعلت في منطقة صغيرة قبل أن تتسع رقعتها بشكل كبير، بسبب الرياح، لتتحول إلى حريق هائل.

وأظهرت مقاطع فيديو، رصدتها “وطن” نشوب الحريق الهائل، فيما أكدت صحف سعودية أن قوات الدفاع المدني استطاعت السيطرة على الحريق الضخم في وقت لاحق.

حريق ضخم في السعودية بمنطقة حفر الباطن pic.twitter.com/UzWKJXqVeZ — BLUR. (@Bluurr11) August 5, 2020

الله يستر حريق ضخم في حفر البطن السعوديه pic.twitter.com/gccJdey9RB — Alma Amad. ألما العمد (@AmadAlma) August 5, 2020

حريق ضخم يلتهم عشرات الشاحنات في سوق الأعلاف بـ #حفر_الباطن pic.twitter.com/3LVJqmvCKV — موجز السعودية (@gaya_sa_org) August 4, 2020

ويعتبر حريق سوق الأعلاف الثاني من نوعه الذي شب بالمنطقة في ظرف 5 أيام، بعد حريق أول لا يقل خطورة، حيث أنه شب في الإمارات حريق هائل آخر بسوق شعبي شهير في ولاية عجمان، بالمنطقة الصناعية الجديدة.

وفق صحيفة “البيان” الإماراتية، فإن “فرق الدفاع المدني في عجمان ما زالت تكافح حريقاً متطوراً بالسوق الشعبي في المنطقة الصناعية الجديدة”.

فيما لم تكشف السلطات الرسمية بعدُ عن تفاصيله ومُسبِّباته، كما لم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا من جراء الحريق.

من جانبها، لم تكشف بعدُ السلطات المحلية عن سيطرتها على الحريق، في حين أكدت صحيفة “البيان” أنَّ “فرق الدفاع المدني في عجمان ما زالت تكافح حريقاً متطوراً بسوق عجمان الشعبي في المنطقة الصناعية الجديدة”.

كما تم إخلاء جميع المباني والمراكز التجارية والأسواق المحيطة بمكان الحادث، بالإضافة إلى إغلاق جميع المنافذ المؤدية إليه.