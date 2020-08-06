“عندما يمتزج صوت المذيع بآلام الوطن”.. غادة عويس تكشف عن أصعب موقفين تعرضت لهما وكيف تمكنت من حبس دموعها

كشف الإعلامية اللبنانية في قناة الجزيرة القطرية، غادة عويس، عن أصعب موقفين تعرضت لهما خلال مسيرتها الإعلامية، مؤكدةً أنها اضطرت لحبس دموعها خلال هذه الموقفين اللذين وقعا في غزة وبيروت.

ورد عويس، على تغريدة للإعلامي المصري أسامة جاويش، والتي قال فيها: “أتابع الآن الزميلة غادة عويس في حصاد الجزيرة، عندما يمتزج صوت المذيع بآلام الوطن، وعندما يتحدث الإعلامي بصوت ٣٠٠ ألف لبناني يبيتون في العراء”.

وأضاف في التغريدة التي رصدتها “وطن”: “تشعر وكأنها تتحدث من أمام مرفأ بيروت المنكوب لا من استديوهات الجزيرة في الدوحة، كان الله في عونكم وعون لبنان”.

أتايع الآن الزميلة غادة عويس في حصاد الجزيرة

عندما يمتزج صوت المذيع بآلام الوطن

وعندما يتحدث الإعلامي بصوت ٣٠٠ ألف لبناني يبيتون في العراء تشعر وكأنها تتحدث من أمام مرفأ بيروت المنكوب لا من استديوهات الجزيرة في الدوحة كان الله في عونكم وعون لبنان@ghadaoueiss #بيروت_في_قلوبنا — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) August 5, 2020

عويس شاركت تغريدة الإعلامي المصري، وردت عليها قائلةً: “لقد غطّيتُ مأساة كثيرة وقبلها عشتُ حروباً عديدة وقضيتُ طفولتي بالملاجئ، موقفان حبستُ فيهما دموعي على الهواء العدوان الإسرائيلي على غزّة وانفجار مرفأ بيروت”.

لقد غطّيتُ مأساة كثيرة وقبلها عشتُ حروباً عديدة وقضيتُ طفولتي بالملاجىء،

موقفان حبستُ فيهما دموعي على الهواء:

العدوان الإسرائيلي على غزّة

وانفجار مرفأ بيروت https://t.co/1X7GcBEa0O — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 6, 2020

ولاحقاً رد الإعلامي المصري على تغريدتها بالقول: “كلنا معكم غادة ربنا يحفظ لبنان الحبيبة ويسلم أهلها الطيبين من كل سوء ، ان شاء الله ربنا يرفع الكرب قريبا”.

كلنا معكم غادة ، ربنا يحفظ لبنان الحبيبة ويسلم أهلها الطيبين من كل سوء ، ان شاء الله ربنا يرفع الكرب قريبا — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) August 6, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة عويس معبرين عن حبهم لها، متمنين السلامة لبيروت ولجميع الجرحى فيها.

يوووووه واحنا ما لنا نصيب من دموع العالم نحن من نعاني اشد حرب عبثيه على مر التاريخ نحن الوحيدون في العالم من ابتلاه الله بعدو مجرم وصديق كاذب ومتعطش لدماء اليمنين. انفجار لبنان حصل في عطان اليمن ولا احد تضامن كان الله في عون اخواننا في لبنان ومآساة اليمن الضاله — muneer albatool 🇾🇪𐩣𐩬𐩺𐩧|𐩱𐩡𐩨𐩩𐩥𐩡 (@muniralbatool) August 6, 2020

دموعك غالية سيدتي غادة وباذن الله ستنزف عندما نرجع أمه واحده شعوبها يد واحده وهمنا واحد ويكون العدل هو اساس الحكم،صحيح أن القلوب مقطعه على ما يحدث في دولنا ولكن فقط يمكن أن أهون عليكي بجملة"الشعب الذي لم يقدر عليه الصهاينة لن يقدر عليه بعض الفاسدين"

الله أكبر 🙏#بيروت_في_قلوبنا — Tariq Y Alnahwi (@EngTariqAlnahwi) August 6, 2020

تابعت الحصاد و كنت كل لحظة اقول في نفسي غادة ستذرف الدموع في اي لحظة

لكن المهنية تغلبت على العاطفة

دمت قمرا مشرقا في سماء الاعلام العربي — moudi (@Moudi29820710) August 6, 2020

بصراحة وانا بتابعك يوم أمس كنت أنتظر لحظة بكائك على الهواء وكنت أشعر بحجم الأسى الموجود بداخلك .أسأل الله ان يزيل الغمة عنك وعن أهلك وعن أهلنا وإخوانا في لبنان — Saeb Jamel keelany (@SaebJamel) August 6, 2020

والله استاذة غاده كنت أرى فى عيونك حزن بالغ حقا وهذا شيء طبيعى ومتوقع بل كنت أتوقع انهيارك بالبكاء على الهواء أمام الشاشه وكذلك الأستاذ حسن جمول..كل الدعاء للبنان بالسلامه والامان وقلوبنا معكم — ابوحنفى (@c4iY7T5J1aSNI4b) August 6, 2020

قدرك الله ولبنان العظيم على أجتياز كل الصعاب وكل محن أنتم تعيشون في قلوب الملايين 🇱🇧 لبنان وريد العرب — صالح س ع (@uWNOsRT69WXg75E) August 6, 2020

وفي السياق، قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس، أن عدد قتلى انفجار بيروت، ارتفع لأكثر من 137، بالإضافة إلى إصابة 5000 آخرين، وذلك في حصيلة جديدة.

يأتي ذلك، في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ اللبنانية، تقوم بانتشال جثامين القتلى، وواصلت التنقيب وسط أنقاض المباني المدمرة يوم الأربعاء بحثا عن مفقودين.

وقال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن: إن زهاء 250 ألف شخص، أصبحوا بلا منازل تصلح للسكن، بعد أن حطمت الموجة التفجيرية واجهات المباني، وأطاحت بالأثاث في الشوارع وهشمت النوافذ على بعد أميال من موقع الانفجار.

وأضاف حسن: أن عشرات الأشخاص، ما زالوا في عداد المفقودين، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).