“صح النوم”.. “شاهد” ماذا حصل لهذا السعودي لحظة انفجار بيروت بعدما كان “يأكل الرز مع الملائكة”!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثار جدلاً واسعاً، يُظهر ما حدث مع مواطن سعودي كان يتواجد في بيروت لحظة الانفجار المروع، والذي حصد أرواح أكثر من 150 شخصاً وروع سُكان بيروت جميعهم، بل ووصل صدى الصوت إلى جزيرة قبرص اليونانية.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة استيقاظ المواطن السعودي في الفندق الذي كان يتواجد به، وقد دُمرت الغرفة حوله بالكامل، ولم يشعر بأي شيء، وشعر بالصدمة بعد استيقاظه، وبدأ يُوثق المشهد الذي رآه بعد الانفجار، وظهر غير واعٍ لما حدث، ومُترنحاً ويشعر بآلام في رأسه.

سعودي نايم في فندق في بيروت صحى من النوم على انفجار pic.twitter.com/sGBzZByqTu — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) August 6, 2020

وأثار المقطع جدلاً بين المغردين الذين رجحوا أنه شرب كثيراً وفقد وعيه، لدرجة لم يشعر بالانفجار الذي يعادل زلزالا بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر.

الونات تقول مكثر ومايدري وش السالفة 😂 — ﮼أحبك،لماتكون،هلالي💙 (@P_lP_P) August 6, 2020

شكله كان معطبها 🤣 — شوتقن 🇸🇦 (@xaxaxa911) August 6, 2020

عشانه سكران قلتوا سعودي ! — ِ (@All_Tmimi) August 6, 2020

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة اللبنانية وضع عدد من مسؤولي مرفأ بيروت، الذين يشرفون على التخزين والتأمين منذ عام 2014، قيد الإقامة الجبرية، انتظارا لنتائج التحقيق الجاري في انفجار المرفأ، واتخذ القرار خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء اللبناني أمس الأربعاء.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إن قرار الإقامة الجبرية سيطبق على جميع مسؤولي المرفأ “الذين تعاملوا مع تخزين نترات الأمونيوم وحراستها ومعالجتها” منذ يونيو 2014.

وسوف تسند مهمة تنفيذ الإقامة الجبرية إلى الجيش اللبناني حتى تحدد المسؤولية وراء الانفجار الضخم الذي وقع في المرفأ الثلاثاء.

وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن أكثر من 100 شخص مفقودين بعد الانفجار الضخم دمر المرفأ بالعاصمة بيروت .