سعودي “عديم مروءة” يقتل زوجته بألة حادة وهذا ما فعله بشقيقه عندما وجده أمامه!

استيقظت مكة على جريمة بشعة، حين أقدم مواطن سعودي على قتل زوجته بآلة حادة، مساء أمس الأربعاء؛ إثر خلاف بينهما ثم تخلص من شقيقه بسلاح ناري.

ووفقاً لما أوردت صحيفة “سبق” المحلية، بعد خروج الجاني من منزله بعدما قتل زوجته، وجد شقيقه وحدثت مشادة كلامية، تطورت إلى إطلاقه النار بسلاح ناري فأرداه قتيلًا، وفر هاربًا من مسرح الجريمة بحي الشرائع بمكة المكرمة.

وفي وقت لاحق، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على القاتل وتم تسليمه إلى الشرطة تمهيداً لإحالة ملف الحادث إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.