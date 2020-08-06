“حرامية ما عندهم ضمير”.. “شاهد” هذا ما تخشى إعلامية لبنانية أن تفعله الحكومة رغم الكارثة وتحذر

حذرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية دول العرب والعالم من إرسال مساعدات إلى لبنان المنكوب، كاشفة عن تخوفها من سرقة هذه المساعدات من قبل المسؤولين بالدولة رغم الكارثة، حسب قولها.

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بررت نضال ذلك بقولها: ”أنا بناشد كل دول العالم.. أرجوكم لا تبعتوا أي مساعدات مادية أو عينية بلبنان.. راح يسرقوهن.. ما راح يوصلنا شئ.. راح يسرقوا الأموال وكل الأشياء“.

انا اقول كلامها صحيح شرايكم ..🤔 pic.twitter.com/20kRSPyqT7 — عيوز المرقاب ( أم بوصلوح ) (@QcQRZN905fc9yEH) August 5, 2020

وأضافت الإعلامية اللبنانية: ”إذا بدكن تساعدونا فعلاً.. ابعتوا شخص من عندكن يقف مع الضحايا ويقدم له المساعدة شخصياً.”

وتابعت:”لكن بلاش فلوس وشاحنات راح يسرقوهن وما راح يفرق معهن نحنا.. الله يعينا شعب لبنان أرض السلام مافيها سلام“.

ورغم الطرح الغريب لنضال إلا أنه لاقى تأييدا وتفاعلا كبيرا من قبل متابعيها.

وفي سياق آخر حرصت المطربة التونسية لطيفة، على كتابة تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر تشكر فيها شباب لبنان الذين حرصوا علي النزول للشوارع لتنظيفها من أثر الانفجار الكبير الذي وقع بها الثلاثاء الماضي، في مرفأ بيروت ونتج عنه عدد كبير من الوفيات والإصابات بخلاف الخسائر المادية.

وكتبت لطيفة في تغريدتها: “بداخلى حزن كبير على بيروت حبيبتي وعلى وجع ناسها وبيوتها وشوارعها، يارب يقويكم وتعدوا هالمحنة الصعبة جدا”.

وأضافت: “كم أنا فخورة بشبابكم وبناتكم الذين نزلوا الشوارع ينظفون ويساعدون، أنتم فقط الأمل الحقيقي للبنان”.

ويواصل الجيش والدفاع المدني البحث في البحر عن المفقودين جراء الانفجار الضخم الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية، وخلف في حصيلة غير نهائية 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح و300 ألف شخص في عداد المشردين.