محمد رمضان
محمد رمضان
حياتنا

“نمبر ون” والفتاة الشقراء.. “شاهد” محمد رمضان يستفز اللبنانيين ويثير غضبهم بموقفه من انفجار بيروت

كتب وطن
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تسبب تعليق الفنان المصري دائم الإثارة للجدل محمد رمضان، على أحداث تفجير بيروت وتضامنه مع اللبنانيين بطريقة اعتبرت مستفزة في موجة غضب واسعة ضده وانتقادات حادة.

 

محمد رمضان أراد التضامن مع اللبنانيين في كارثتهم بعد انفجار مرفأ بيروت وسقوط عشرات القتلي ومئات الجرحي، فنشر صورة ظهرت فيها فتاةٌ تحمل لافتةً كتب عليها “من بيروت منحبك يا محمد رمضان نمبر ون”.

 

 

وعلق رمضان على الصورة بالقول: “خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي، اللهم ارحم الشهداء واشف المصابين شفاء لا يغادر سقما”.

 

واستفزت الصورة متابعي رمضان الذين أكدوا أنه حتى في ظرف استثنائي ومأساوي كهذا، لم يستطيع التخلي عن غروره وعقدة النقص التي تلازمه، بنشره صورة تمدحه في الأساس.

 

 

وهاجم ناشطون محمد رمضان بشدة مؤكدين أنه استغل الحادث المأساوي لأجل مزيد من الشهرة وليس للتضامن مع المنكوبين في لبنان.

 

 

وبعد الهجوم الواسع عليه قام رمضان بحذف الصورة ومنشوره، مكتفيا بإعادة نشر رسالة السيسي التي قدم فيها التعزية للشعب اللبناني بسبب فاجعتهم وخسارتهم للأرواح في حادث الانفجار الأليم، وذلك عبر خاصية “الستوري” في إنستغرام.

 

يُذكر أن الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في مشهدٍ أشبه بما حدث بانفجار القنبلة النووية في مدينة هيروشيما اليابانية، أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف، وفق المعلومات الأولية التي أكدها أمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة حتى الآن، في حين لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ، في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

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