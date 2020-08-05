مدير مجموعة mbc علي جابر يستخدم كلمة بذيئة في التعليق على انفجار بيروت ويثير غضباً قبل حذفها!

عبر الإعلامي اللبناني ومدير مجموعة mbc علي جابر، عن غضبه بعد الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، باستخدام كلمة بذيئة جداً موجهة إلى الحكومة اللبنانية.

وكتب جابر تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أولاد الـ…. ولا أستثني أحداً، كلن يعني كلن”.

ورغم أن حجم الكارثة أكبر مما يتصوره عقل بشري، إلا أن الجمهور هاجم علي جابر لاستخدامه ألفاظاً كهذه للتعبير عن غضبه، خاصة أنه يشغل منصباً إعلامياً كبيراً في الإعلام العربي بحسب تعبيرهم.

هذا مدير قنوات 😐 — Ada♏s 🇨🇦 (@adam_emnay) August 5, 2020

هذا مو عميد وبعد التغريده هذي بضل عميد ولا ينقص له تذكره نفس ذاك الرجال — abood (@abood42702912) August 5, 2020

(بكلمات جريئة ) !! افضل ان نطلق عليها كلمات وقحه وسوقيه ولا تنتمي لمنصب مدير اعلامي عكس انها تنتمي للشوارع . — Ahmad🌐 (@vu_r) August 5, 2020

لانه انسان كذاب منافق مايقدر يطلع ويقول الحق ابدا لانه وسخ

يعرف هو وش الي صاير ان حزب الله هو الي فجر بيروت بس مايقدر يتكلم — Nauaf (@Nauaf08688745) August 5, 2020

وحذف جابر تغريدته في وقت لاحق، ونشر فيديو يرصد الدمار الذي لحق بمنزل نجله الأكبر معين جراء الانفجار، وعلق: “الحمد لله عالسلامة”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “الذي حصل في #بيروت اليوم ليس حادثاً، انه جريمة موصوفة و المجرم معروف..”.

الذي حصل في #بيروت اليوم ليس حادثاً، انه جريمة موصوفة و المجرم معروف… #لبنان_ينفجر #انفجار_بيروت — Ali Jaber (@alimouinjaber) August 4, 2020

وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة صباح الأربعاء أن أحدث حصيلة لضحايا الإنفجار بلغت أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح .وهي إحصائية لا تزال أولية .

وأكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد ان عدد المفقودين بانفجار بيروت يفوق القتلى.

أما محافظ بيروت مروان عبود فقال إن حجم الأضرار في بيروت من جراء الانفجار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الهائل، وأوصى مجلسَ الوزراء بإعلان حالة الطوارئ عندما يجتمع الأربعاء.

وقال مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس ابراهيم إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى أفريقيا.

ونترات الأمونيوم، مادة كيميائية شائعة الاستخدام في الأسمدة الزراعية، وهي عبارة عن مركب خطر، يمكن أن يكون شديد الانفجار، وفق ما نقل موقع “لايف ساينس”.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن مسؤولين عسكريين أميركيين يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما، معربا عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان.

وقال عن الإنفجار: “يبدو أنه هجوم رهيب”.

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب إن “ما حصل اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون ثمنه”.

وأضاف: “لبنان مصاب بكارثة وكله منكوب”.

ووجه “دياب” نداء عاجل إلى كل الدول الصديقة للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته.

وسارع رؤساء دول إلى الإعلان عن استعدادهم لتقديم المساعدة الفورية للبنان بعد الإنفجار.

ونقلت قناة (otv) اللبنانية عن مصادر مطلعة مقربة من حزب الله قولها إنّه لا صحة لكل ما يتم تداوله عن ضربة اسرائيلية لأسلحة لحزب الله في المرفأ.

فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين اسرائيليين قولهم إنه لا علاقة لإسرائيل بانفجار بيروت .