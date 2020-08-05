بوجود أفراد أسرته.. مدير شركة إلكترونيات بدبي يهتك عرض مساعدته وسط “صالون” منزله وهذا ما طلبه منها!

تعرضت مساعدة مدير تنفيذي في إحدى شركات الإلكترونيات في دبي، إلى هتك عرض من قبل رئيس مجلس الإدارة أثناء تواجدها مع زملائها في منزله للاحتفال بمناسبة خاصة تُقام سنوياً.

واستغل الجاني جلوس الضحية إلى جانبه في المنزل بعد انصراف باقي الموظفين الساعة الواحدة ليلاً، بعدما حاولت المغادرة مع أحد المدعوين كونها لا تمتلك سيارة خاصة، إلا أن المدير رفض مغادرتها وطلب منها البقاء لإنهاء جميع الأمور المتعلقة بالحفل، فبقيت.

وقام الجاني باستدعاء مساعدته إلى صالة الضيوف في المنزل وطلب منها الجلوس بجانبه، ومن ثم تحرش بها وهتك عرضها كرهاً، قبل أن يطلب منها الخلوة معه في غرفة النوم، بالرغم من أن أفراد أسرته كانوا متواجدين في المنزل.

وبحسب إفادة المجني عليها للنيابة، فإنها كانت تعمل تحت إشراف المتهم الذي طلب منها في يوم المناسبة، تنظيم الحفلة والتواصل مع موردي التموين واستقبال الضيوف من موظفي الشركة والترحيب بهم.

وأضافت المجني عليها أنها كانت في حالة صدمة شديدة من تصرف المتهم وما طلبه منها، وطلبت منه مغادرة المنزل على الفور، فسمح لها وغادرته برفقة سائقه الخاص، ومن ثم فتحت بلاغاً بحقه بحسب مانقلت وسائل إعلام محلية.

وباشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي محاكمة الجاني بتهمة هتك عرض بالإكراه.