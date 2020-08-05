“ياعذرا ياعذرا”.. “شاهد” لبناني حاول توثيق لحظة ولادة طفله فحدث انفجار مرفأ بيروت وطارت زوجته والأطباء والممرضات

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول سيدة لبنانية إلى غرفة العمليات لإجراء عملية ولادة لها، قبل حدوث الانفجار الأشبه بيوم القيامة في بيروت.

وكان زوج السيدة يُوثق بالفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة ولادة زوجته لطفلهما، ولم يعلم أنه سيُوثق أكثر اللحظات رعباً وبشاعةً في العاصمة اللبنانية، وما كادت زوجته تصل غرفة العمليات، حتى وقع الانفجار الذي حول المكان إلى دمار ورماد، ولم يُسمع سوا صوت صراخ المرأة والممرضات، بينما يناجي زوجها ” ياعذرا ياعذرا”.

كذلك، انتشرت صورة التقطتها عدسة المصور اللبناني بلال جاويش لممرضة بمستشفى الروم بالعاصمة اللبنانية عقب انفجار مرفأ بيروت ظهرت فيها محتضنة 3 أطفال حديثي الولادة أثناء طلب المساعدة عبر الهاتف، وهو ما جعل الناشطون يُطلقون عليها لقب “ملاك الرحمة”، مُطالبين بتكريمها.

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ممرضة في بيروت تحتضن المواليد الجدد بعد #انفجار_المرفأ وانقطاع الكهرباء في المستشفى حققت الصورة انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وسط إشادة كبيرة بأمانة وحنان الممرضة #انفجار_بيروت#محتوى_صور #شغف_بالمعرفة pic.twitter.com/LtValyC9tk — محتوى (@Mohtawaae) August 5, 2020

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت عن وضع عدد من مسؤولي مرفأ بيروت، الذين يشرفون على التخزين والتأمين منذ عام 2014، قيد الإقامة الجبرية، انتظارا لنتائج التحقيق الجاري في انفجار المرفأ.

واتخذ القرار خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء اللبناني أمس الأربعاء، ولا يعرف عدد المسؤولين الذين سيطبق عليهم القرار، كما لا تعرف مستوياتهم الوظيفية.

وسوف تسند مهمة تنفيذ الإقامة الجبرية إلى الجيش اللبناني حتى تحدد المسؤولية وراء الانفجار الضخم الذي وقع في المرفأ الثلاثاء، بحسب ما قالته المصادر.

وأعلن مجلس الوزراء أيضا فرض حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، كما بدأت البلاد أمس الأربعاء حدادا رسميا لمدة ثلاثة أيام.

وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن أكثر من 100 شخص مفقودين بعد الانفجار الضخم دمر مرفأ العاصمة بيروت الثلاثاء.

ويعيش لبنان حالة حداد بعد الانفجار الذي هز المدينة كلها والذي أودى بحياة أكثر من 135 شخصا، بالإضافة إلى 4000 جريح، على الأقل.