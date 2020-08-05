حريق هائل يلتهم أحد أسواق إمارة عجمان في الإمارات .. مشاهد مفزعة وتخوف من سيناريو مرفأ بيروت!

شبّ حريق ضخم بأحد أسواق إمارة عجمان في الإمارات بالتزامن مع كارثة أمس في لبنان وانفجار مرفأ بيروت الكارثي.
💥#عاجل| أصوات انفجارات تُسمع وتشاهد بوضوح .. حريق هائل يلتهم سوقاً شعبياً الآن في #عجمان بـ #الإمارات .
🔴تفاصيل بعد قليل👇 https://t.co/ujwI8bMVVR pic.twitter.com/OoX9eNBs5A
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 5, 2020
وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية فقد اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان .
عاجل:
حريق هائل يندلع حالياً في سوق إمارة عجمان الشعبي في الإمارات! pic.twitter.com/e0fByz8WkK
— Screen Mix (@ScreenMix) August 5, 2020
وأفادت الصحيفة أن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.
وأظهرت المقاطع مشاهد مرعبة للحريق وسط محاولات يائسة لإطفائه، وتخوف بين النشطاء من تكرر مأساة بيروت.
#الدفاع_المدني يتعامل مع حريق بسوق #عجمان الشعبيhttps://t.co/eyU4sG4dnA#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/5mTCvmLUl6
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 5, 2020
هذا ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.
يالله سترك 💔#عجمان pic.twitter.com/WxJCMmSKsm
— عمر بن حاتم (@bin_hatem9) August 5, 2020
#حريق_عجمان لاحول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/leF2S29Ycg
— 1vfr_ (@myood9576) August 5, 2020
وهز انفجار ضخم أمس مرفأ بيروت، ونتج عنه سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، بالإضافة إلى دمار كبير في المرفأ والمنطقة المجاورة له، وقال محافظ بيروت إن نصف مساحة بيروت تضررت من الانفجار، معتبرا أنها أصبحت مدينة “منكوبة”.