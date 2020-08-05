حريق عجمان
حريق عجمان
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حريق هائل يلتهم أحد أسواق إمارة عجمان في الإمارات .. مشاهد مفزعة وتخوف من سيناريو مرفأ بيروت!

كتب وطن
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شبّ حريق ضخم بأحد أسواق إمارة عجمان في الإمارات بالتزامن مع كارثة أمس في لبنان وانفجار مرفأ بيروت الكارثي.

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية فقد اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان .

وأفادت الصحيفة أن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

وأظهرت المقاطع مشاهد مرعبة للحريق وسط محاولات يائسة لإطفائه، وتخوف بين النشطاء من تكرر مأساة بيروت.

هذا ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.

وهز انفجار ضخم أمس مرفأ بيروت، ونتج عنه سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، بالإضافة إلى دمار كبير في المرفأ والمنطقة المجاورة له، وقال محافظ بيروت إن نصف مساحة بيروت تضررت من الانفجار، معتبرا أنها أصبحت مدينة “منكوبة”.

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