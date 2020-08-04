“الفلوس تكسب”.. “شاهد” نانسي عجرم أغلقت صفحة محمد الموسى وعادت للغناء والرقص بـ”ضمير مرتاح”

يبدو أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قد اطمأنت على دفن قضية الشاب السوري المغدور محمد الموسى، للأبد وضمنت الإفلات من العقاب هي وزوجها فعادت سيرتها الأولى للرقص والغناء وأعلنت عن إحيائها، الخميس المقبل، حدثا فنيا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق قالت نانسي إنها تستعد لإحياء حفل غنائي مباشر على الهواء عبر تطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، من موقع خاص في العاصمة اللبنانية بيروت دون جمهور، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.

ويعتبر حفل نانسي عجرم هو الأول الذي تنظمه “تيك تيوك” في الشرق الأوسط، والثاني للشركة على مستوى العالم، بعد حفل المغني الكندي “ذا ويكند”.

وانضمت نانسي عجرم مؤخرا إلى تطبيق “تيك توك”، بمقطع مصور تظهر فيه مع ابنتيها “ميلا” و”إيلا”، فلاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد ملايين المشاهدات خلال فترة وجيزة.

ويشار إلى أن نانسي عجرم نجحت مؤخرا في استغلال أموالها وشهرتها وعلاقاتها في ترويج راوية كاذبة عن قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى، داخل فيلتها بنيران من مسدس زوجها الدكتور فادي الهاشم لدفن القضية واستدرار شفقة متابعيها عبر أكاذيب ممنهجة ولا ويوجد طرف القضية الآخر للرد عليها.

وفي تطورات جديدة تؤكد أن نانسي وزوجها قد مارسا ضغوطا كبيرة على عائلة الموسى وربما مساومات مالية، غيرت عائلة القتيل في منزل نانسي عجرم من تصريحاتها، مرجحة عدم وجود أي علاقة سابقة بين ابنها وفادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية.

وعلى عكس تصريحات جاءت بعد الحادثة مباشرة، أوضحت أنه قدم إلى المنزل للمطالبة بأموال له، قالت العائلة إنه قد لا تكون هناك علاقة سابقة بين القتيل وفادي الهاشم، وهو أمر أكده الأخير مثنيا على صدق شقيق القتيل الذي نفى معرفته بنانسي وزوجها.

من جهتها، طالبت والدة القتيل بمعرفة الحقيقة الكاملة، مضيفة أنها لو كانت مكان فادي الهاشم لدافعت عن منزلها بشراسة.