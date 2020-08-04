“قاتل الله التقليد الأعمى”.. “شاهد” وصية هامة من السلطان الراحل قابوس للعُمانيين تلقى تفاعلا واسعا

أعاد ناشطون عُمانيون بمواقع التواصل تداول مقطعا مصورا للسلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد، يوصي فيه العُمانيين بالحفاظ على أخلاقهم الطيبة وعاداتهم الأصيلة ويحذرهم من التقليد الأعمى.

مقطع الفيديو القديم للسلطان قابوس الذي لاقى انتشارا واسعا على صفحات العمانيين بتويتر ورصدته (وطن) ظهر فيه مؤسس النهضة العمانية يقول:”حاولوا أن تقتبسوا ما هو حسن وأن تتركوا ما هو غير حسن ولا نقلد تقليد أعمى قاتل الله التقليد الأعمى”

اعتبروها النصيحة الخالدة في قلوبكم، وحافظوا عليها مثلما أرادها فينا دائماً❤️ -أعز الرجال وأنقاهم pic.twitter.com/zqVg68WUnq — الشيبة خلفان (@5alfan1) August 4, 2020

وتابع موجها النصح للحاضرين:”وكم من شعوب رمت نفسها فيما لا يحمد عقباه بسبب التقليد الأعمى، التقليد الأعمى ليس من الصالح في شيء أبدا وهو أن نرى الاخرين ونقلدهم بما فيهم من حسن أو سيء”

واختتم:”يجب أن نحافظ على أخلاقنا الطيبة وعاداتنا الطيبة وكما يقول الشاعر إنما الامم الاخلاق ما بقيت .. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهَبوا”

ولاقت وصية السلطان الراحل تفاعلا كبيرا من العمانيين الذين سارعوا للثناء عليه والدعاء له بالرحمة والمغفرة في ردودهم.

نِعمَ الناصح ونعم القائد ونعم الوالد رحمة الله عليه ❤️ — أًُم الشّيم (@um_Al_Shima) August 4, 2020

الله يرحمه كان همّه راحت المواطن والحفاظ على الوطن — الشايب حميد (@swwfg4ED8Xqnj4z) August 4, 2020

وعلق أحد النشطاء على وصية قابوس بقوله:”غفر الله لسلطاننا قابوس طيب الله ثراه … ليت أصحاب التقليد أن يأخذوا قوله ويعتبروا ولا يكونوا كالببغاوات أو كالإمعات.”

غفر الله لسلطاننا قابوس طيب الله ثراه … ليت أصحاب التقليد أن يأخذوا قوله ويعتبروا ولا يكونوا كالببغاوات أو كالإمعات. — 🌿🌺الوليد الشكيلي 🌺🌿 (@abu_alshiyma) August 4, 2020

يشار إلى أن السلطان قابوس بن سعيد توفي في 10 يناير الماضي بعد 5 عقود من الحكم نجح خلالها في تحويل سلطنة عمان إلى بلد يتمتع بدرجة عالية من الرخاء، وأحدثت وفاته ضجة كبيرة محليا وعالميا.

وولد السلطان قابوس بن سعيد، النجل الوحيد لسعيد بن تيمور، عام 1940، في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، ودرس المرحلة الابتدائية في المدرسة السعيدية بصلالة، والتحق عام 1960 بالأكاديمية العسكرية الملكية (ساند هيرست)، متخرجاً بعد عامين منها برتبة ملازم ثانٍ.

انضوت سلطنة عمان تحت جناح حكمه في 23 يوليو من عام 1970، بادئة عصراً جديداً من عصور السلام والريادة والنهضة.

أكد في لقاء له بصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن تحقيق أفضل مستويات المعيشة لأبناء شعبة، يأتي على رأس قائمة اهتماماته.

وحظيت المرأة في عهده بحقوقها في كل المجالات، العملية والتعليمية، حتى بلغت نسبة الإناث المتخرجات في التعليم العالي عام 2017 أكثر من 60%، وحازت السلطنة عام 2018 المرتبة الأولى في تمكين المرأة من حقوقها وفقاً للتقرير السنوي عن مؤسسة المرأة العربية.