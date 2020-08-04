جثث متفحمة وأشلاء بشرية.. “فيديو” مرعب من قلب انفجار لبنان والسلطات تخرج عن صمتها وتكشف السبب

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع جديدة لانفجار مرفأ بيروت في لبنان، أظهرت مشاهد قاسية من موقع الانفجار.

وظهر بالفيديوهات المنتشرة جثث متفحمة وأشلاء بشرية متناثرة في مشهد مفزع، بينما يهرع المنقذون لمساعدة المصابين الذين لم تحصى أعدادهم الكبيرة حتى الآن وبعضهم حالته حرجة.

عاجل: (انفجار #بيروت.. انهيار مبنى من 3 طوابق ومواطنون لا يزالون تحت الأنقاض) — الأردنية نت (@alurdunyya) August 4, 2020

وتسبب الانفجار المدمر أيضا في انهيار مبنى من 3 طوابق، فيما لا يزال يتواجد ومواطنون تحت الأنقاض.

وكانت وكالة رويترز أفادت بمقتل 10 أشخاص على الأقل في هذا الانفجار المدمر.

وأخيرا خرجت السلطات في لبنان عن صمتها لتعلن السبب وراء الانفجار، وقال مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر،في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام أن مادة النترات، كانت السبب الرئيسي في الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم.

كما كشف بيان رسمي عن الرئاسة اللبنانية أن عون وجه كل الأجهزة الأمنية لمعالجة تداعيات الانفجار الكبير بمرفأ بيروت وتسيير دوريات بالأحياء المنكوبة لضبط الأمن.

في المقابل تفقد محافظ بيروت مروان عبود مكان وقوع الانفجار في المرفأ، كاشفاً عن فقدان الاتصال بعناصر من فوج إطفاء بيروت كانوا توجهوا إلى المكان لإخماد الحريق.

كما أشار عبود إلى أن بيروت منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق.

من ناحية أخرى قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن أعداد الإصابات لا تعد ولا تحصى وأن عربات الإسعاف تنقل المصابين.

فيما كشف مراسل قناة العالم أن المعلومات الأولية حول الانفجار الكبير الذي وقع في مستودع للمفرقعات النارية في العنبر رقم 12 في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت كشفت تسببه في أضرار مادية جسيمة في مكان الحادث، فضلاً عن وقوع العديد من الإصابات

كما أضاف أن فرق الدفاع المدني تعمل فرض طوق حول هذا الانفجار لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد الحريق الذي شب في العنبر 12. كما حضرت فرق الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الانفجار.