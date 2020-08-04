صدفة أم ماذا؟.. “شاهد” ميشال حايك تنبأ بانفجار بيروت.. ذكر المكان تحديدا وما قاله حدث بحذافيره

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة عقب تداول مقطع فيديو للخبير الفلكي اللبناني ميشيل حايك، يتوقع فيه قبل مدة ما حدث اليوم في لبنان من انفجار مدمر في بيروت تسبب بكارثة وطامة كبرى.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع والذي لم يتسن لنا تحديد تاريخ تصويره على وجه الدقة، ميشال حايك وهو يقول:”جمر تحت الرماد وام المعارك في مرفأ بيروت.”

وتعجب ناشطون بأن توقعات المنجم اللبناني حدثت بالفعل وما زاد عجبهم هو ذكره لمكان الانفجار بالتحديد الدقيق، ما جعل نشطاء يشكون بأن يكون الأمر مجرد صدفة.

حتى الموقح محدده 🙁 — 3li (@3li481588973li) August 4, 2020

استغفر الله العظيم ما احب اصدق المنجمين ولكن الواقع مرررر — 🇪🇬🇸🇦🇦🇪هانى عبد الله🇪🇬🇸🇦🇦🇪 (@yyyrrrreee) August 4, 2020

وسبق أن توقع حايك وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم وكذلك اغتيال قاسم سليماني قبلها بأيام.

وتداول مغردون في يناير الماضي جزءًا من الحلقة التي تنبأ فيها حايك بوفاة الإعلامية نجوى قاسم حيث قال “هناك وجه لبناني في الإمارات سيتصدّر الأخبار”، ليتم الإعلان بعدها يومين عن وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم داخل منزلها في دبي.

كما تنبأ “حايك” بما حدث لقاسم سليماني، القيادي بالحرس الثوري الإيراني حين قال “سليماني يوّسع دائرة الخوف، حوله وعليه”، ليعلن التلفزيون العراقي بعدها عن مقتل قاسم سليماني برفقة قادة بالحشد الشعبي العراقي جراء غارة عسكرية أمريكية.

وكان اللبناني ميشال حايك كشف عن تنبؤاته الجديدة للعام 2020 متطرقا لما يتوقعه لدول منها المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن برزت توقعاته للعام الماضي 2019 والتي تنبأ فيها بتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي السابق للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما اسقطه نشطاء على أنه تنبؤ بمقتله نهاية سبتمبر 2019.

هذا وأفاد مراسل “rt” نقلا عن مصادر طبية لبنانية، أن هناك أكثر من 700 جريح حتى الآن جراء الانفجار بمرفأ بيروت.

وقالت مصادر طبية إن مستشفيات بيروت تقوم بتقديم المساعدات الطبية في مواقف السيارات بعد أن امتلأت أسرتها بالجرحى.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مروحيات الجيش اللبناني تشارك في إطفاء النيران التي لا تزال مشتعلة حتى الآن.

ونقلت “رويترز عن شهود عيان ومصادر أمنية أن انفجارا هائلا بالقرب من وسط بيروت أدى لمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة المئات وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية فتهشمت الواجهات الزجاجية للمباني وانهارت الشرفات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “حريقا كبيرا إندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي”، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.

لكن مدير عام الجمارك بدري ضاهر أعلن بوقت لاحق أن مادة النيترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.